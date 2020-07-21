Миннауки РФ согласовал финансирование производства оборудования для СКИФа

— Вопрос о финансировании производства оборудования длительного цикла для СКИФа принципиально решен. Мы согласовали этот вопрос с другими федеральными ведомствами, так как понимаем, что начинать нужно в этом году, чтобы успеть к сдаче источника синхротронного излучения. На некоторое оборудование нужно 2-2,5 года. Ждем акт правительства РФ, чтобы начать работу, — сообщил на пресс-конференции в ходе визита в Новосибирск министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Кстати, в ходе визита министра на экспериментальное производство ИЯФ СО РАН также обсуждалась возможность использования производственной базы института, которая задействована в реализации СКИФа, для других проектов общероссийской программы синхротронных исследований.

— На прошлой неделе с генпроектировщиком СКИФа мы рассматривали генплан территории, где находится источник синхротронного излучения и предложили ряд корректировок. В частности, ученые ИЯФ СО РАН обратили внимание на необходимость создать резерв территории под будущие исследовательские станции второй очереди СКИФа, реализация которой начнется после 2024 года, —добавил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Наши архитекторы также обратили внимание, что создавая уникальную для России установку, мы бы хотели получить особый архитектурный объект. Генпроектировщик сейчас работает над обликом входной группы зданий первой линии СКИФа, чтобы объект производил впечатление на всех приезжающих.

Напомним, на реализацию проекта СКИФ, в рамках нацпроекта наука по федеральной адресной программе будет направлено 37 млрд рублей. Завершение реализации первой очереди намечено на 31 декабря 2023 год.