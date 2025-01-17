В Новосибирской области средняя цена подержанного авто в 2024 году упала на 19%

По итогам 2024 года в Новосибирской области средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет снизилась до 2,17 миллиона рублей (-18,5%). Самой подешевевшей моделью стал Land Rover Range Rover Sport, потерявший в цене 25,4% — теперь она стоит 3,44 миллиона. За ним следуют отечественные модели Lada Largus (-16,2%; 761 тысяча рублей) и Lada Vesta (-14,1%; 1,06 миллиона рублей), а также Skoda Rapid (-14,1%; 983 тысячи рублей) и Kia Rio (-12,9%; 1,65 миллиона рублей).

Среди б/у- моделей самый заметный рост цен был зафиксирован на Lada 2114 (+16,9%; 262 тысячи рублей), Nissan Terrano (+15,3%; 1,43 миллиона рублей) и Renault Duster (+10,5%; 1,12 миллиона рублей).

Данные были получены на основе анализа объявлений о продаже автомобилей в Новосибирской области с января по декабрь 2024 года. В течение всего года сегмент подержанных автомобилей на Авто.ру продолжал активно восстанавливаться, а база объявлений значительно увеличилась.

К декабрю по сравнению с январём в регионе она выросла на 70%. Этот рост, а также постоянно меняющаяся структура предложения, то есть наличие более доступных или более дорогих моделей, оказали значительное влияние на изменение средней цены.

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