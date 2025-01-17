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Новосибирцы могут не платить за проезд, если карта не считывается в транспорте

  • 17/01/2025, 17:45
Автор: Артем Рязанов
Жители Новосибирска могут не платить за проезд, если карта не проходит
Однако это возможно только при соблюдении ряда условий

Мэрия Новосибирска рассказала о том, как пассажирам следует поступать, если они не могут оплатить проезд в муниципальном транспорте с помощью новой транспортной карты «СберТройка». После того как 1 января 2025 года в городе сменился транспортный оператор, у владельцев карт нередко возникают проблемы с использованием этого способа оплаты.

Если валидатор не распознает транспортную карту, пассажир не обязан искать другой способ оплаты, заявили в муниципалитете.

— Если пассажир использует для оплаты транспортную карту, на которой имеются денежные средства, а в транспортном средстве имеется неисправный терминал, то пассажир не обязан оплачивать проезд за наличный расчет, так как на его транспортной карте имеются денежные средства и он готов оплатить проезд, — говорится в ответе мэрии Новосибирска изданию BFM-Новосибирск.

Однако в муниципалитете уточнили, что пассажир, который не оплатил проезд, может проехать не более одной остановки. При этом было отмечено, что данные правила не распространяются на лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста и следующих без сопровождения взрослых.

Напомним, переход с транспортной карты «Золотая корона» на «СберТройку» в Новосибирске начался в декабре 2024 года и проходит очень болезненно.  В конце прошлого года уже невозможно было пополнить транспортные карты онлайн, социальные карты и карты школьника перестали работать, в итоге этим категориям граждан за проезд пришлось переплачивать, так как они ездили не по льготной, а по полной цене. Получить новые карты можно было только отстояв огромные очереди. Деньги, перечисленные через онлайн, на карты школьника не попадали. После новогодних каникул проблемы продолжились. 9 января в метро был коллапс, так как карты не срабатывали на турникетах.

16 января в мэрии состоялось закрытое от СМИ совещание, где обсуждались проблемы с внедрением «СберТройки».

— Несмотря на то, что прошло около 1.5 лет после определения оператора, как показала практика, система не справилась с «бесшовным» переходом. И жалобы граждан продолжаются, —констатировал депутат горсовета Антон Бурмистров после совещания. — Специалисты «СберТройки» убеждали, что количество валидаторов в метро увеличится (чтобы сократить очереди), специалистов Сбера проинструктируют (чтобы могли ответить), количество телефонных операторов увеличат (чтобы оперативно помогать по телефону). Проблемы продолжают решать в постоянном режиме. В общем и целом, очевидные проблемы смены оператора на слуху у власти, все ответственные лица погружены в неё, сам оператор прикладывает усилия в ее решении. По крайней мере на совещании сложилось такое впечатление. Однако очереди в метро, проблемы с оплатами и заменой карт у жителей и некоторые нерабочие валидаторы в автобусах пока говорят об обратном. Время покажет.

Ранее редакция сообщала о том, что объявлена стоимость новой социальной карты от «СберТройки» в Новосибирске. Дубликат изготовят за 10 дней.

Источник фото: Freepik / Автор — serhii_bobyk

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : проезд оплата общественный транспорт


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