Застройщиков коттеджных поселков Новосибирска обяжут строить детсады и школы

В последние годы в Новосибирской области увеличивается доля ИЖС в общем объеме сданных новостроек. По итогам 2024 года в регионе сданы 2,6 млн кв. м жилья, из них 996 тысяч — ИЖС.

— Доля ИЖС в общей сдаче растет. В 2024 году она составила 40%. По вашим оценкам, будет ли сохраняться эта тенденция? Как застройщикам будут предоставляться новые территории для развития ИЖС? — поинтересовался на заседании комитета по строительству регионального парламента депутат, гендиректор АО «АРЖС» Ашот Рафаелян у министра строительства области Дмитрия Богомолова.

Министр отметил, что в ближайшие годы ожидается ввод в эксплуатацию по 1-1,05 млн кв. м ИЖС.

— У нас сейчас много обращений по переводу земли для строительства ИЖС. Мы видим, как активно появляются в области новые коттеджные поселки. Мы не тормозим и не останавливаем этот процесс, — сообщил Богомолов. — Однако придерживаемся единого подхода при предоставлении земли. Если раньше компании застраивали участки ИЖС и не задумывались о школах, то сейчас они, как и застройщики многоквартирных домов, обязаны обеспечивать свои объекты социальной инфраструктурой.

Председатель комитета Олег Подойма поднял вопрос о необходимости ужесточения ответственности застройщиков, которые заключают договоры с жителями на строительство частных домов.

— У нас есть информация о более чем 100 домах, где люди оказались обманутыми дольщиками. Это проблема для ИЖС в регионе сейчас актуальна. Небольшие компании покупают участки, собирают деньги с людей и исчезают. А потом эти люди придут к нам с вами. За этой ситуацией нужен особый контроль, — заявил Подойма.

Дмитрий Богомолов признал, что в прошлом году было много вопросов по безопасности в части строительства ИЖС. При этом он напомнил: с 1 марта 2025 года вступает в силу закон, который будет обязывать застройщиков возводить объекты ИЖС с привлечением эскроу-счетов.

Напомним, о том, что власти планируют распространить социальные взносы для городских застройщиков на Новосибирскую область, стало известно в декабре. По данным на конец года, в ходе работы с органами местного самоуправления и застройщиками по координации строительства жилья в рамках механизма КРТ власти привлекли внебюджетные средства в размере 14 млрд рублей на строительство 5 школ и 12 детсадов. В результате будут введены 4 тысячи новых мест в школах и 2 тысячи в дошкольных учреждениях.

При этом как ранее отмечал независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев, после отмены массовой льготной ипотеки ежемесячное число ипотечных кредитов на создание объектов ИЖС в регионе снизилось в 2,16 раза.

— В структуре ипотечного кредитования ИЖС число кредитов на создание ИЖС в 2,4 раза превышает количество кредитов на покупку готовых домов. Это связано с тем, что значительная часть заемщиков планирует самостоятельно строить дом, привлекая «дикие» бригады. Такой вариант не выгоден и является рискованным для банков. Переход на проектное финансирование и счета эскроу это дело не одного года. При таком варианте себестоимость сильно вырастет за счет появления кредитной составляющей, которая при текущей ключевой ставке ЦБ РФ может доходить до 30% стоимости дома, — прогнозирует Николаев.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году у новосибирцев начнут изымать земельные участки, если они не будет использоваться.