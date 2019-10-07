На участок «Макс Моторс Проект» нашелся покупатель

В ходе торгов конкурный управляющий ЗАО «Макс Моторс Проект» Михаил Емельянов реализовал участок, расположенный рядом с ТЦ «Мега», принадлежащий компании через публичное предложение. Напомним, на этом месте «Макс Моторс» планировал построить дилерскую деревню. Участок также рассматривался для размещения полнофункционального салона Toyota. Начальная стоимость лота составляла 49 млн рублей (имущество обеспечено залогом ПАО «Банк Левобережный»). Цена продажи — 47, 1 млн рублей. Покупателем выступил Алексей Половинко. Судя по данным открытых источников, человек с таким ФИО и ИНН (указанным в тендерной документации), является собственником и руководителем трех компаний: ООО «ФМ», ООО «Медиана», ООО «Монолит». Получить комментарий в этих компаниях на момент публикации не удалось. Из открытых данных понятно, что две из этих фирм позиционируются как «компании, осуществляющие деятельность заказчика-застройщика, генподрядчика».

Участок площадью более 20 тысяч кв. м расположен на улице Ватутина — за заправкой «Газпромнефти», на берегу реки Тула. Он относится к землям населенных пунктов — многофункциональные здания и комплексы, жилые здания секционного типа.

По оценкам директора компании RID Analytics Елены Ермолаевой, на участке можно построить объект с подземной парковкой.

— Лучшее решение — это многофункциональный комплекс с торговлей, офисными помещениями на продажу, а также большой парковкой в овраге. При некоторых усилиях в МФЦ возможно вписать жилье, лучше в виде апартаментов, — рассуждает эксперт. — Но такой проект потребует значительных вложений, так как у участка сложная геология. Если делать стилобат, то на первом этапе потребуются очень большие инвестиции. Кроме того, проект не получится вводить поэтапно.

Ермолаева подчеркивает, что это сложный большой проект, который под силу только крупному игроку. О покупателях участка у эксперта информации нет.

Опрошенные InfoPro54 участники местного строительного рынка также затруднились прокомментировать личность покупателя, но не исключили, что Алексей Половинко может действовать в интересах крупного инорегионального игрока.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков уверен, что покупатель будет строить на участке жилье. По его словам, в другие объекты сейчас заходить бессмысленно, так как рынки торговых, офисных и бизнес-центров в Новосибирске насыщены.

— Это место достаточно удалено от центра, поэтому цена жилья может быть сравнительно низкой, что обеспечит спрос. Напомню, доходы населения не растут, поэтому люди будут более охотно покупать дешевое жилье, — рассуждает Дьячков. — С другой стороны, большой вопрос — сможет ли это сделать инвестор в условиях нового законодательства по строительству жилья. Если у него нет опыта, если он не известен как девелопер, то огромный вопрос: как он привлечет деньги у населения, у банков? Поэтому риски у проекта будут огромные.

Собеседник InfoPro54 также не исключает, что покупатель может действовать в интересах инвестора из другого региона, причем не столичного. Он напоминает, что московские и питерские застройщики на новосибирском рынке не выживают, так как здесь и цены ниже, и прибыли. А региональные компании — прежде всего, сибирские — могут успешно конкурировать с местными игроками.

— Впрочем, я не исключаю, что он действует в своих интересах. Возможно, покупатель ранее был подрядчиком. Денег в этой сфере не хватает, и он решил начать собственный проект в качестве девелопера, — рассуждает Сергей Дьячков. — Сейчас, в принципе, возможностей на рынках, традиционно интересных для бизнеса, становится все меньше, поэтому некоторые игроки пытаются выйти в непрофильные для них ниши.

Напомним, ранее компания «Макс Моторс» была крупнейшим автодилером в Сибири. «Макс Моторс Проект» (входила в ГК «Макс Моторс») была признана банкротом в июне 2018 года. В октябре в компании было введено конкурсное производство. На тот момент в реестр требований кредиторов числилась задолженность компании в размере более 1,55 млрд рублей. Как говорится в материалах суда, временный управляющий сделал вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства компании. Первоначально участок выставлялся на торги по цене более 90 млн рублей. В 2016 году «Макс Моторс Проект» пытался реализовать его за 200 млн рублей.

Фото: скриншот с карты 2ГИС