В Новосибирской области стало больше предпринимателей

По информации областного УФАС, всего в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства внесены сведения о 142,2 тыс. хозяйствующих субъектах МСП (из них 71,3 тыс. — юридические лица и 70,9 тыс. — индивидуальные предприниматели).

— Реестр МСП формируется на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также сведений о среднесписочной численности работников и сведений о доходе, представляемых в налоговые органы ежегодно не позднее 10 июня, — сообщает УФНС России по Новосибирской области. — Предприниматели, не предоставившие сведения в ФНС России в установленные законом сроки, либо не отвечающие другим условиям, исключаются из реестра МСП 10 июля каждого года. При этом десятого числа каждого месяца из реестра исключаются хозяйствующие субъекты, деятельность которых прекращена.

Исключенные в течение года из реестра МСП предприниматели могут восстановить свой статус, предоставив в налоговые органы необходимые документы с 1 по 5 число любого месяца.

Сведения, содержащиеся в реестре МСП, размещаются на официальном сайте ФНС России и актуализируются десятого числа каждого месяца. Таким образом, субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность контролировать, содержится ли информация о них в реестре МСП. В случае, когда сведения не обнаружены или они некорректны, следует сообщить об этом в уполномоченный орган.