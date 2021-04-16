В чем заключаются выгоды создания интернет-магазина на «Битрикс»

Некоторые владельцы компаний все еще ошибочно полагают, что для запуска веб-проекта требуются огромные средства и месяцы работы. Это действительно так, если разработка осуществляет в нуля с привлечением команды программистов, дизайнеров и прочих специалистов. Но существует и другой путь – использование готовых решений на Битрикс.

Что представляет собой платформа

Битрикс – это одна из лучших платформ для сайтов, включая интернет-магазины. Она обеспечивает комфортное и эффективное управление веб-проектами. На ней можно создавать коммерческие площадки практически любого типа с индивидуальным функционалом и дизайном. Выбрав ее, владелец бизнеса получит:

активный рост продаж;

автоматизацию многочисленных рабочих процессов;

возможность ведения четкой клиентской базы;

простоту учета, получения и обработки статистических данных;

увеличение уровня узнаваемости собственного бренда, лояльное отношение к нему потребителей;

положительный имидж.

Узнать, сколько стоит разработка на Вitrix интернет-магазина можно при помощи специального калькулятора на сайте «Восемь планет». Это позволит подсчитать реальную выгоду, определить целесообразность использования платформы.

Важнейшие коммерческие факторы

Создание интернет-магазина на базе «Битрикс» имеет много преимуществ с точки зрения коммерции. Клиенты получат доступ к интуитивно понятной и простой навигации. Это позволит им быстро находить интересующий товар, делать заказы, оплачивать покупки, выбирать оптимальные способы доставки. Перечисленные аспекты очень важны для успешной торговли. Их недоработка довольно часто становится причиной ухода потенциальных покупателей на другие сайты.

Благодаря «Битрикс» не составит труда наладить обратную связь. Клиенты гораздо охотнее совершают покупки, если видят внимательное отношения продавца к его требованиям и желаниям. Здесь важна возможность обеспечения нескольких способов связи – через чат, обратный звонок, электронную почту, мессенджеры и т. д.

Удобные опции для создания, наполнения контентом каталогов играют не последнюю роль. На «Битрикс» можно создавать огромную базу, устанавливать несколько уровней цен, добавлять функции сравнения, возможность оставления оценок и отзывов, товарную перелинковку, показ схожих позиций и многое другое. Другими словами, платформа адаптируется под любые запросы, виды и направления бизнеса.

Подготовлено по материалам https://8-planet.ru/