Фасадное освещение: виды, предназначение, особенности проектирования и монтажа

Разновидности фасадного освещения

В зависимости от задумки инженеров, архитекторов и дизайнеров, фасадное освещение может выполнять функциональную, декоративную или художественную роль. В первом случае оно предназначено для повышения комфорта и безопасности прохожих, жильцов, владельцев. Хорошая подсветка в ночное и вечернее время обеспечивает достаточную видимость территории возле постройки, что сокращает риск травм.

Декоративное освещение улучшает визуальное восприятие здания, акцентирует внимание на его стиле, архитектурных особенностях. Схожие функции выполняет художественная подсветка. Ее особенность заключается в том, что она не меняет, а только усиливает впечатление от объекта. Этот прием используется при оформлении построек культурного и исторического значения – церквей, памятников архитектуры и т. д.

Проектирование и монтаж осветительных приборов

Для фасадного освещения светильники купить предлагает компания «XLight». Она занимается поставкой светодиодного оборудования. Также для архитектурной подсветки часто используются галогенные прожекторы, LED-ленты. В любом случае процесс светового оформления здания сложный, многоэтапный. Начинается он с проектирования, при котором учитываются:

площадь освещения;

общепринятые нормы и стандарты;

требования к безопасности;

архитектурные особенности здания;

стиль подсветки соседних построек, если такие есть;

рекомендуемая мощность всей системы;

требования к энергопотреблению.

Проект фасадного освещения – работа целой команды специалистов. Дизайнеры создают картинку, инженеры – проводят многочисленные расчеты. Только после согласования и утверждения всех деталей монтажная бригада электриков с соответствующими допусками приступает к реализации. Им нужно не только правильно установить и закрепить приборы, но и объединить их в единую сеть с общим элементом управления. На последнем этапе подсветка запускается и тестируется. В последующем необходимо обеспечить его профессиональное обслуживание, позволяющее своевременно ликвидировать неполадки, поломки, заменить отдельные компоненты.

Подготовлено по материалам https://www.xlight.ru/