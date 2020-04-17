В Новосибирской области стартовала посевная кампания

В Новосибирской области началась посевная кампания – первой культурой, к севу которой приступили новосибирские аграрии в 2020 году, стал горох. Им засеяно 60 гектаров на полях ООО «Тогучинский свинокомплекс» в Тогучинском районе, сообщили в региональном минсельхозе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, в этом году посевная кампания началась на 11 дней раньше, чем в прошлом. Сейчас на полях региона активно ведутся весенние полевые работы по закрытию влаги и боронованию многолетних трав. Ожидается, что большинство районов области приступят непосредственно к севу в ближайшее время.

Общая посевная площадь в регионе возрастет на 36,5 тыс. гектаров и составит 2 млн 260 тыс. га. Яровые культуры в ходе посевной кампании планируется разместить на площади 1 млн. 892 тыс. гектаров. Зерновыми и зернобобовыми будет занято 1 млн. 464 тыс. гектаров – именно по этим культурам намечен наибольший прирост посевных площадей: на 48 тысяч га. Продолжится и диверсификация растениеводства, с увеличением посевов масличных культур.

Наиболее существенный рост посевных площадей планируется в Черепановском, Колыванском, Кочковском, Куйбышевском, Татарском районах.

В посевной кампании — 2020 будут участвовать 1295 сельхозпроизводителей. В весенних полевых работах в регионе задействуют около 7,6 тысяч тракторов, 5,9 тысяч сеялок и 2,8 тысячи культиваторов.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области