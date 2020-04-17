Банк Акцепт выдает ипотеку!

Не смотря на ситуацию, связанную с COVID-19, АО «Банк Акцепт» стабильно выдает ипотеку. Кроме того, условия ипотечного кредита практически не изменились. Мы не стали повышать размер первоначального взноса и оставили его на прежнем уровне – от 20%, а действующая ставка на приобретение вторичного жилья все также выгодна – от 8,7% годовых! Помимо этого, клиентам доступно рефинансирование ипотеки, оформленной в других банках, по прежней ставке – от 8,8% годовых. Новое жилье ждет вас, просто заполните онлайн-заявку на сайте банка или обратитесь в один из офисов!

На протяжении 30 лет Банк Акцепт стабильно преодолевает кризисные ситуации и сейчас, в это непростое для всех время, бесперебойно работает для своих клиентов, поэтому вы можете доверить нам свое будущее. Подробности по тел.: 8 800 100 27 37 и на сайте.

СПРАВКА: Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Обслуживает физических и юридических лиц. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

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