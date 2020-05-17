В Новосибирской области стали меньше держать овец и коз

В хозяйствах всех категорий на конец 2019 года поголовье крупного рогатого скота составило 462,1 тыс. голов (на 1,5% больше, чем на конец 2018 года), в том числе коров – 197,9 тыс. голов (на 4% больше), свиней – 363,9 (на 5,3% больше), овец и коз – 180,3 тыс. голов (на 12,6% меньше), сообщили в Новосибирскстате.

Отмечается, что основное поголовье скота сосредоточено в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения. Удельный вес поголовья скота крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей остается низким: на конец 2019 года у них содержалось 9,2% поголовья крупного рогатого скота, 1,6% – свиней, 7% – овец и коз от общего поголовья области.

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