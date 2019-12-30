«СКИФ» станет флагманом масштабного возрождения отечественного приборостроения

26-27 декабря в Институте ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) состоялось расширенное двухдневное заседание Научно-координационного совета Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), сообщили в пресс-службе ЦКП «СКИФ».

Основной целью заседания участники определили обсуждение и окончательное согласование структуры, конфигурации и параметров комплекса, а также основных производственных технологий и предполагаемой программы импортозамещения. Отмечается, что к окончанию строительства команда проекта ставит себе задачу не только выйти на заявленный 90-процентный объем отечественных материалов и оборудования, но и подготовить производственные мощности для серийного выпуска высокотехнологичных компонентов комплекса для дальнейшего освоения зарубежных рынков.

— Использованные при реализации проекта технические решения будут необходимы для обеспечения развития отечественного приборостроения и материаловедения при реализации всей Федеральной научно-технологической программы синхротронно-нейтронного излучения Российской Федерации, а также для формирования новых направлений высокотехнологичного экспорта оборудования и кадровых компетенций, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что ЦКП «СКИФ» создается как для отработки принципиально новых российских технологий в области синхротронного излучения и решения уникальных научных задач Стратегии научно-технологического развития РФ, так и как важнейший и незаменимый производственный инструмент, необходимый для повышения эффективности практических решений для предприятий стратегически значимых отраслей промышленности, оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, высокотехнологичного бизнеса в таких связанных с опережающим развитием направлений как генетические технологии, персонализированная фармакология и высокотехнологичная диагностика, вирусология и вакцинопрофилактика, биотехнологии. По факту, ЦКП «СКИФ» — это первая российская площадка международного уровня для комплексного взаимодействия науки и бизнеса в рамках обеспечения научно-технологического прорыва с использованием ускорителей заряженных частиц.

По итогам обсуждения участники пришли к решению максимально унифицировать элементы ускорительного комплекса для обеспечения требуемой скорости производства (отладки последующего серийного производства) и монтажа, а также обеспечения высокой многозадачности и технологической взаимозаменяемости ключевых станций.

В состав ЦКП «СКИФ»-а войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.

Состав станций первой очереди (6 станций, каждая из которых включает 3-4 независимые секции) утвержден на заседании Научно-координационного совета ЦКП «СКИФ» (Протокол №1 от 11.05.2018). Предварительный график ввода станций в эксплуатацию предполагает запуск секций 1-2-3 станции 1-2 «Структурная диагностика» (первый «пусковой комплекс») в срок до 30.12.2023 года, через год должны быть запущены все шесть станций первой очереди в базовом функционале.

— Центр Коллективного Пользования «СКИФ» — первая установка синхротронного излучения поколения 4+ в мире, реализуемая на территории Российской Федерации в рамках проекта развития Новосибирского Научного Центра «Академгородок 2.0» и Плана комплексного развития СО РАН, согласно Поручения Президента РФ В.В. Путина от 18.04.2018 г. Пр-656 по итогам заседания Совета при Президенте РФ по науке и образованию и встречи с учеными Сибирского отделения РАН 8 февраля 2018 г. Реализация проекта ЦКП «СКИФ» позволит максимально задействовать компетенции научно-исследовательских институтов как Новосибирского научного центра, так и всего Сибирского отделения, а также научных организаций по всей России, начать масштабное возрождение отечественного приборостроения и высокотехнологичного производства, — прокомментировал вице-президент Российской академии наук, председатель Сибирского отделения, академик РАН, профессор, доктор химических наук, Валентин Пармон.

Фото: пресс-служба ЦКП «СКИФ»