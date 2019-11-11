В двух районах области прошли выборы глав

6 и 7 ноября депутаты Северного и Татарского районных советов выбирали и утверждали глав районов. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил губернатор области Андрей Травников. Так, 6 ноября 25 из 35 депутатов Татарского райсовета избрали главой района Юрия Вязова. На следующий день выборы прошли в Северном районе. Там должность главы вновь доверили Сергею Коростелеву, за которого депутаты проголосовали практически единогласно.

Напомним, в конце октября подал в отставку глава Черепановского района Аркадий Звонков.

Фото из группы Вконтакте Северный район Новосибирской области