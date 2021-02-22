В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

По данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки выдали в январе 2021 года 51,5 тысячи автокредитов, что на 15% больше, чем в январе 2020 года. Отмечается, что это рекордное количество выдач для января – обычно в первом месяце года кредитование резко сокращается.

Среди 30 регионов, лидирующих по количествам выдач автокредитов, самая высокая динамика по отношению к январю прошлого года была в Новосибирской области (+54%), Калужской области (+36%), Иркутской области (+33%), Белгородской области (+28%) и Красноярском крае (+26%). Самая низкая динамика была в Ростовской области (+8%), Югре (+6%), Воронежской области (+5%), Татарстане (+4%), а в Волгоградской области наблюдался спад (-5%). В Москве выдачи выросли на 9%, в Санкт-Петербурге – на 10%.

По данным ОКБ, в Новосибирской области в январе 2021 года выдано 900 автокредитов.