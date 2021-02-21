Члены команды мэра снова в лидерах партийного антирейтинга

В реготделении КПРФ в рамках отчетно-выборной конференции определили новый состав обкома. Как показали итоги голосования, в меньшей степени коммунисты доверяют однопартийцам, представляющим команду мэра. 5 место антирейтинга разделили между собой вице-спикер горсовета Антон Тыртышный и первый секретарь Центрального райкома партии, помощник депутата Госдумы Веры Ганзя Камиль Джафаров, получившие по 4 голоса «против».

Напомним, что первый из номинантов стал в горсовете инициатором скандального решения о цензуре: депутат, слова которого председательствующий на комиссии или сессии сочтет несоответствующими действительности, рискует лишиться слова до конца заседания.

Почетное 4 место с 5 голосами «против» досталось предшественнику уже упомянутого Джафарова на должности помощника депутата, а ныне председателю комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Олегу Хорошунову. Стоит отметить, что в день конференции чиновник проснулся знаменитым своей борьбой с курильщиками в офисных туалетах посредством обращений руководителю бизнес-центра с жалобами на сотрудников, работающих в его здании организаций.

«Бронза», как и 5 годами ранее досталась экс-депутату заксобрания, экс-советнику, а ныне главному эксперту мэра Андрею Жирнову. «Номинант» в этот раз получил 10 «черных меток», годами ранее их было 17. Пикантность ситуации добавляет то обстоятельство, что кандидатуру экс-депутата и экс-советника партийцы тем не менее рекомендовали предстоящему съезду КПРФ в качестве потенциального претендента на мандат Госдумы.

На своих позициях, по сравнению с конференцией 2018 года, остались лидеры антирейтинга — заместитель мэра Артем Скатов (20 голосов против) и экс-депутат горсовета, экс-секретарь обкома по агитации и пропаганде Иван Конобеев (23). Однако, в отличие от событий 5-летней давности, в отношении «команды Локтя» партийцы «жестить» не стали и в обком все же пустили, простив и результаты выборов 2020 года в Заельцовском районе, разгромные для всей первой тройки номинантов.

Здесь же на конференции, коммунисты определили и потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы. Помимо уже упомянутого Андрея Жирнова (округ 135), как уже сообщалось ранее, коммунисты выдвинули бывшего вице-спикера горсовета, секретаря обкома Рената Сулейманова (136), главу Первомайского района Виталия Новоселова (137) и лидера коммунистов Ленинского района, заместителя председателя комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Романа Яковлева.

По информации реготделения КПРФ, в работе конференции приняли участие 80 делегатов.