Светлана Радионова: «Спасибо каждому, кто работал на аварии и защищал позицию Службы в суде»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова отстояла позицию ведомства в суде: головная компания «Норникель», в состав которой входит «НТЭК», обязана выплатить 146 177 467 227,96 рублей в качестве компенсации ущерба, который нанесла природе майская авария в Норильске.

Alt для картинки: НТЭК обязали выплатить 146 млрд рублей за разлив топлива

Об аварии

29 мая в Норильске на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошло ЧП: один из резервуаров с дизельным топливом разгерметизировался, и 21 тысяча тонн нефтепродуктов вылилась на почву и проникла в протекающий поблизости ручей, а затем реки Далдыкан и Амбарная также окрасились в рыжий цвет. В регионе был введен режим ЧС, авария в Норильске объявлена чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

На место происшествия прибыли профильные службы: спасатели, сотрудники Росрыболовства и Ростехнадзора, инспекторы Росприроднадзора и специалисты ЦЛАТИ. Светлана Геннадьевна Радионова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, прилетела в Норильск из Москвы, чтобы лично оценить последствия разлива.

Активную фазу ликвидации последствий ЧП удалось завершить к середине июня: чуть больше чем за две недели с поверхности рек была собрана топливно-водяная смесь, почва обработана сорбентом. Специалисты ЦЛАТИ при Росприроднадзоре в течение этого времени работали 24 часа в сутки: постоянно брали и исследовали пробы воды, следили за движением нефтяных пятен и фиксировали снижение концентрации дизельного топлива в воде.

Параллельно разные ведомства вели подсчет вреда, причиненного норильской аварией: пострадали и природа, и люди. Из-за масштабного нефтеразлива под угрозой оказались охотничьи и рыбные ресурсы, которые являются основным источником жизни для многих людей, живущих в Арктическом регионе. Росрыболовство рассчитало, что на восстановление водного биоразнообразия уйдет еще не менее десяти лет.

Рекордный экологический иск

В начале июля, когда кризис миновал и ситуация стабилизировалась, Росприроднадзор, наконец, объявил, что подсчет ущерба окружающей среде завершен. Светлана Радионова написала в своих соцсетях, что ведомство требует у «Норникеля» компенсации в размере 148,2 млрд рублей — цифра разлетелась по всем газетам. Для российской практики случай беспрецедентный: ни одной компании еще не предъявляли такие суммы за экологические нарушения.

В соответствии с порядком, установленном законодательством, природоохранное ведомство обеспечило возможность добровольно компенсировать нанесенный природе ущерб в 30-дневный срок. Ответ «Норникеля» не заставил себя долго ждать. Через два дня компания объявила, что с итоговой суммой, названной Росприроднадзором, она не согласна, а также заявила о своем намерении провести независимую экспертизу. Стало очевидно, что дело АО «НТЭК» ждет судебное разбирательство.

«Наша задача предотвратить эту ситуацию в дальнейшем. И каждый должен посчитать, что выгоднее — вложиться в производство сейчас, либо разговаривать с нами в суде потом», — заявила Радионова.

Судебные прения

Alt для картинки: Светлана Радионова на заседании по иску Росприроднадзора к «Норильско-Таймырской энергетической компании»

12 октября состоялось первое заседание по иску Росприроднадзора к «Норильско-Таймырской энергетической компании». Радионова Светлана прилетела в Красноярск, чтобы лично участвовать в процессе. Представители «Норникеля» заявили, что они оценивают ущерб, причиненный окружающей среде, в 21,4 млрд рублей — то есть почти в семь раз меньше, чем Федеральная служба по надзору в сферу природопользования. Было названо несколько аргументов, которые, по мнению юристов «НТЭК», говорят в пользу уменьшения суммы:

компания уже понесла расходы на ликвидацию последствий ЧП;

ЧП произошло из-за обстоятельств непреодолимой силы, а значит, предприятие может и вовсе быть освобождено от ответственности;

так как на момент расчета ущерба не были завершены мероприятия по ликвидации аварии, экспертиза не может считаться точной;

ведомство не должно было применять максимальный штрафной коэффициент;

по собственной оценке ПАО размер ущерба должен быть оценен в 21,4 млрд рублей.

Представители Росприроднадзора не согласились ни с одним из вышеперечисленных аргументов. Защитники истца заявили, что, во-первых, затраты на ликвидацию последствий аварии не могут быть зачтены в сумму ущерба окружающей среды, так как они не направлены на восстановление рек и нарушенных земель. Устранить последствия разлива компания была обязана в любом случае. Во-вторых, причины ЧП не были вызваны обстоятельствами непреодолимой силы — это доказала экспертиза Ростехнадзора. Таяние вечной мерзлоты не могло вызвать внезапное разрушение фундамента бака с дизельным топливом. Резервуар разгерметизировался из-за того, что он изначально был неправильно спроектирован, в результате грунт под его основанием размылся. Сотрудники предприятия этого не замечали, так как компания не провела должным образом экспертизу по промышленной и экологической безопасности объекта. В третьих, по словам Светланы Радионовой, методика расчета ущерба окружающей среде разрабатывается и принимается Министерством природных ресурсов. Никакая коммерческая структура не может придумать собственные методики и самостоятельно рассчитывать вред — тем более представлять их суду в качестве доказательства своей правоты.

Что касается других аргументов, Росприроднадзор не счел их обоснованными: авария в Норильске стала крупнейшим экологическим бедствием за всю историю Арктики, нарушитель должен ответить за нее в полной мере — такую позицию озвучило ведомство. О возможности мирового соглашения глава федеральной природоохранной службы Радионова высказалась достаточно резко: «147 млрд рублей — и [будет] мировое соглашение».

О промежуточных итогах

5 февраля состоялось очередное заседание по делу АО «НТЭК» — после нескольких переносов в ноябре и декабре 2020 года и январе. К этому времени суд успел выслушать немало аргументов и рассмотреть огромное количество документов, представленных каждой из сторон. Какие-то моменты дела уже прояснились, в частности, было отклонено ходатайство «Норникеля» о проведении самостоятельной экспертизы, тем не менее исход судебного процесса все еще был неясен. Ведомство заявило свою позицию четко: служба не намерена отказываться от требований.

Радионова Светлана Геннадьевна вновь прилетела в Красноярск, чтобы лично участвовать в процессе. Инспектора встретила толпа журналистов, но развернутых комментариев руководитель Росприроднадзора не дала.

В своих соцсетях Радионова написала: «Впервые в истории России громко заявляем: экология — дело каждого! И загрязнитель платит!». Следом глава Росприроднадзора опубликовала снимки, сделанные ей лично в июне 2020 года на территории предприятия «НТЭК»: ржавое оборудование, осыпавшаяся штукатурка, смесь воды и дизеля, слитая в подпол котельной, где работают люди. По словам Радионовой, даже без специальных знаний можно оценить, как работает предприятие и насколько тщательно оно соблюдает природоохранное законодательство. Кроме того, она отметила, что эшелоны нефтепродуктов, попавшие в арктические реки, — достаточная причина для взыскания ущерба.

Уже через несколько часов стали известны итоги заседания: суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд рублей в качестве компенсации за ущерб, причиненный природе в результате ЧП на ТЭЦ-3. То есть компания добилась уменьшения суммы, но лишь на 1,3%. Суд поддержал ведомство по всем ключевым позициям, признав адекватным расчет по максимальному штрафному коэффициенту и подтвердив, что затраты на ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия не могут быть включены в сумму, предъявленную за экологический ущерб. Светлана Радионова поздравила всех с победой и поблагодарила всех причастных к процессу: «Спасибо каждому, кому не все равно. Спасибо каждому, кто работал на аварии и защищал позицию Службы в суде. Спасибо каждому, кто думает об экологии сейчас».

Краткая справка

Светлана Геннадьевна Радионова выросла в Алма-Ате, отучилась на юриста в Саратове. Десять лет проработала в прокуратуре, сначала в городе Жуковском, потом в Москве. Затем, год проработав референтом в Следственном комитете, Светлана Геннадьевна перешла на работу в Ростехнадзор на должность начальника одного из управлений. Уже через год Светлане Радионовой предложили должность заместителя руководителя ведомства.

Работе в Ростехнадзоре Светлана Геннадьевна посвятила почти десять лет своей жизни, а затем, в 2018 году, по поручению Председателя Правительства РФ она была назначена главой Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. За последние два года новый руководитель успела многое поменять в работе ведомства: провела внутреннюю работу, наладила диалог с бизнесом. Светлана Радионова быстро снискала расположение у экоактивистов и простых граждан: в 2020 году один из крупных телеграм-каналов провел голосование «Главное женское лицо экологической политики 2020», где Светлана Геннадьевна победила с многократным отрывом от других участников.