В Новосибирской области внедряется проект по казначейскому сопровождению бюджетных средств

В 2019 году в Новосибирской области начата реализация пилотного проекта по казначейскому сопровождения средств, предоставляемых из бюджета региона, сообщили в пресс-службе регионального минфина. Реализация проекта осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства РФ.

В министерстве рассказали, что в настоящее время авансовые платежи, взносы в уставные капиталы и имущество юридических лиц перечисляются непосредственно на расчетный счет юридического лица в коммерческом банке, и соответственно осуществлять контроль целевого использования средств возможно только в последующем режиме.

— Механизм же казначейского сопровождения предусматривает, что списание средств в кредитную организацию на расчетный счет юридического лица-контрагента производится только после документального подтверждения исполнения им принятых обязательств по контракту или соглашению, и при условии соответствия расходов разрешенным направлениям использования средств, то есть своеобразной «смете» расходов, утвержденной отраслевым министерством, — уточнили в минфине.

Отмечается, что в настоящее время губернатором Новосибирской области Андрееем Травниковым согласована «дорожная карта», в соответствии с которой министерству финансов области, управлению Федерального казначейства по Новосибирской области и контрольному управлению Новосибирской области, совместно с главными распорядителями средств областного бюджета и муниципальными образованиями области, поручено провести необходимые мероприятий по внедрению казначейского сопровождения средств.

Реализация пилотного проекта позволит главным распорядителям и получателям средств областного бюджета организовать контроль за целевым использованием средств на ином качественном уровне, особенно при реализации таких крупных инвестиционных проектов, как многофункциональная ледовая арена, четвёртый мост через Обь, перинатальный центр, региональный центр волейбола.

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