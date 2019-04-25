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В Новосибирской области введено ограничение на вылов рыбы

Причина — нерест рыбы.
  • 25/04/2019, 13:35
В Новосибирской области введено ограничение на вылов рыбы

В Новосибирской области с 20 апреля действуют ограничения на добычу водных биологических ресурсов, связанные с началом нереста рыбы, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Отмечается, что на путях миграции весенне-нерестующих видов рыб будет введено круглосуточное дежурство специалистов рыбоохраны, предусмотрены регулярные рыбоохранные рейды с привлечением сотрудников районных управлений МВД РФ и внештатных общественных инспекторов.

В региональном минприроды напомнили, что в соответствии с правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России, в период весеннего запрета на рыболовство запрещается добыча (вылов):

а) всех видов водных биоресурсов:

с 20 апреля по 20 мая — в реке Обь со всеми притоками, сорами, протоками и полойными озерами, а также в притоках реки Иртыш;

с 25 апреля по 10 июня — в Новосибирском водохранилище;

с 25 апреля по 25 мая — в бессточных озерах с впадающими в них реками;

с 20 мая по 15 июня в реке Обь от устья нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС до деревни М. Кривощеково (685 — 691 км от устья по лоцманской карте);

с 20 мая по 15 июня — в реке Обь в районе населенного пункта Почта (760 — 770 км от устья по лоцманской карте);

с 20 мая по 15 июня — в реке Обь в районе населенного пункта Белоярка (777 — 788 км от устья по лоцманской карте);

с 20 мая по 15 июня — в реке Обь в районе населенного пункта Ташара (800 — 806 км от устья по лоцманской карте);

с 20 мая по 15 июня — в реке Обь в районе населенного пункта Вятский Камешек (816 — 820 км от устья по лоцманской карте);

Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов в сроки и в водных объектах рыбохозяйственного значения и их частях, указанных в пункте 24.2 Правил рыболовства, за исключением добычи (вылова) водных биоресурсов с берега (без использования плавучих средств):

— одной донной или поплавочной удочкой, спиннингом, фидером с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;

— жерлицами общим количеством не более 5 штук у одного гражданина.

Виды водных биоресурсов запрещенных к вылову в НСО.

На рыбопромысловых участках, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства:

сибирский осетр, нельма, муксун, таймень, ленок, хариус, икряная самка рака;

стерлядь — в реке Обь и в Новосибирском водохранилище;

За пределами рыбопромысловых участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства:

сибирский осетр, нельма, муксун, таймень, ленок, хариус, икряная самка рака;

пелядь (сырок), стерлядь;

Фото: pixabay.com, автор- LoveToTakePhotos

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