В Новосибирской области введено ограничение на вылов рыбы

В Новосибирской области с 20 апреля действуют ограничения на добычу водных биологических ресурсов, связанные с началом нереста рыбы, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
Отмечается, что на путях миграции весенне-нерестующих видов рыб будет введено круглосуточное дежурство специалистов рыбоохраны, предусмотрены регулярные рыбоохранные рейды с привлечением сотрудников районных управлений МВД РФ и внештатных общественных инспекторов.
В региональном минприроды напомнили, что в соответствии с правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России, в период весеннего запрета на рыболовство запрещается добыча (вылов):
а) всех видов водных биоресурсов:
с 20 апреля по 20 мая — в реке Обь со всеми притоками, сорами, протоками и полойными озерами, а также в притоках реки Иртыш;
с 25 апреля по 10 июня — в Новосибирском водохранилище;
с 25 апреля по 25 мая — в бессточных озерах с впадающими в них реками;
с 20 мая по 15 июня в реке Обь от устья нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС до деревни М. Кривощеково (685 — 691 км от устья по лоцманской карте);
с 20 мая по 15 июня — в реке Обь в районе населенного пункта Почта (760 — 770 км от устья по лоцманской карте);
с 20 мая по 15 июня — в реке Обь в районе населенного пункта Белоярка (777 — 788 км от устья по лоцманской карте);
с 20 мая по 15 июня — в реке Обь в районе населенного пункта Ташара (800 — 806 км от устья по лоцманской карте);
с 20 мая по 15 июня — в реке Обь в районе населенного пункта Вятский Камешек (816 — 820 км от устья по лоцманской карте);
Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов в сроки и в водных объектах рыбохозяйственного значения и их частях, указанных в пункте 24.2 Правил рыболовства, за исключением добычи (вылова) водных биоресурсов с берега (без использования плавучих средств):
— одной донной или поплавочной удочкой, спиннингом, фидером с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;
— жерлицами общим количеством не более 5 штук у одного гражданина.
Виды водных биоресурсов запрещенных к вылову в НСО.
На рыбопромысловых участках, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства:
сибирский осетр, нельма, муксун, таймень, ленок, хариус, икряная самка рака;
стерлядь — в реке Обь и в Новосибирском водохранилище;
За пределами рыбопромысловых участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства:
сибирский осетр, нельма, муксун, таймень, ленок, хариус, икряная самка рака;
пелядь (сырок), стерлядь;
Фото: pixabay.com, автор- LoveToTakePhotos
Популярное с сайта