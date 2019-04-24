В Новосибирске пройдет фестиваль «ЭТО ДЕЛО»

Фестиваль «ЭТО ДЕЛО» пройдет 26 мая в Первомайском сквере. В мэрии Новосибирска подписали указ о его проведении, сообщили в пресс-службе НОО «ОПОРЫ РОССИИ».

Дата мероприятия — официальный Всероссийский день предпринимательства. Отмечается, что это первый случай в Сибири, когда День предпринимателя отмечается так масштабно и под открытым небом.

Формат фестиваля — бесплатное образовательно-развлекательное мероприятие. На главной сцене фестиваля будет идти концертная программа с музыкой, танцами и поздравлениями от первых лиц города, а на локальных площадках пройдут конкурсы, розыгрыши, мастер-классы, большой нетворкинг и другие развлекательные деловые активности.

Фото: пресс-служба НОО «ОПОРА РОССИИ»