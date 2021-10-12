В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация и система QR-кодов

В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а с 25 октября — система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий. Такое решение принял сегодня региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу. Главным санитарным врачом региона в Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, сообщила пресс-служба правительства.

— Проведение массовых мероприятий, оказание соответствующих услуг театрами, кинотеатрами, проведение концертов, фестивалей, официальных, торжественных мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, а также чемпионатов, первенств, кубков и т. д. с количеством участников от 500 человек; а также посещение организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, в том числе фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров, допускается при наличии у граждан либо действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение трех календарных дней с момента исследования, либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, — говорится в сообщении.

QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции, должен быть предъявлен на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства. Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки). Действие ранее установленных санитарно-эпидемиологических ограничений, препятствующих распространению новой коронавирусной инфекции, в отношении данных видов услуг и работ сохраняется.

Соответствующий документ будет опубликован на официальном сайте Управления РПН по Новосибирской области в ближайшее время.

Напомним, с предложением ужесточить эпидемиологические ограничения в регионе в связи с неблагоприятным прогнозом развития ситуации с коронавирусом на оперативном совещании в понедельник выступил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

— Ситуация сложная. В регионе наблюдается тенденция к росту заболеваемости: за последнюю неделю количество заболевших выросло на 5,6% по сравнению с неделей ранее. Коэффициент распространения инфекции превысил единицу. Мы направили губернатору предложения по ужесточению контроля за ограничительными мероприятиями, — сообщил Щербатов.

По его словам, на начальной стадии, как и в предыдущие недели, большинство случаев ковида можно спутать с ОРВИ.

Ранее власти регионе не исключали возможность введения обязательной вакцинации, а также QR-кодов для посещения общественных мест. Кроме того, на минувшей неделе правительство области предупредило о том, что с особой тщательностью будут проверяться гостиницы, в которых проходят массовые мероприятия. Еще раньше были ужесточены требования по контролю за приезжающими в регион гастрольными группами. Режим повышенной готовности, согласно распоряжению губернатора, был продлен с 1 октября на два месяца.

По данным оперативного штаба, на утро 11 октября в регионе зарегистрированы 65473 случая коронавируса (+174 за сутки), в том числе у 5733 детей. 51502 пациента полностью выздоровели (+32 за сутки). Скончались 15 пациентов: мужчины в возрасте 47, 66, 67, 75, 84, 95 лет и женщины в возрасте 54, 64, 68, 74, 80, 82, 84, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3127 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2359 пациентов, в том числе 46 детей. В отделениях реанимации находятся 288 человек. На ИВЛ — 48 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 2585455 тестов на коронавирус. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 1157 обращений.