Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Суд взыскал 47 млн рублей с бывшего главы Барабинска

Он обвинялся в ненадлежащем исполнении своих обязанностей при выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома в городе Барабинске.
  • 19/12/2019, 15:51
judge

Барабинский районный суд прекратил уголовное дело по обвинению бывшего главы администрации г.Барабинска Максима Овсянникова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве рассказали, что Овсянников обвинялся в ненадлежащем исполнении своих обязанностей при выдаче разрешения на строительство и заключении муниципального контракта на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в г.Барабинске.

— Согласно контракту 46-квартирный дом предназначался для обеспечения жилой площадью лиц, переселяемых из домов, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу в рамках региональной адресной программы Новосибирской области. Общая цена контракта составила 47 млн. рублей. В установленный контрактом срок (до 01.11.2016) строительство жилого дома завершено не было, дом в эксплуатацию не введен. Несмотря на это, оплата по контракту застройщикам произведена в полном объеме, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время возведенный объект имеет множество дефектов строительных конструкций, влекущих невозможность ввода его в эксплуатацию, в связи с чем бюджету муниципального образования г.Барабинска Новосибирской области причинен ущерб в сумме более 47 млн рублей.

Барабинским межрайонным прокурором в защиту интересов муниципального образования г. Барабинска и неопределенного круга лиц направлено в суд исковое заявление к Овсянникову о взыскании с него ущерба, причиненного преступлением.

— Ленинский районный суд г. Новосибирска (иск предъявлен по месту жительства ответчика) требования прокурора удовлетворил, взыскав с Овсянникова в полном объеме денежные средства в бюджет г. Барабинска в счет возмещения причиненного ущерба, —уточнили в прокуратуре.

Решение суда в законную силу не вступило.

Фото: pixabay.com, автор- TPHeinz

Популярное с сайта

В Новосибирской области вводится региональная соцдоплата к пенсии

В Новосибирской области вводится региональная соцдоплата к пенсии

19/12/2019, 14:07
Она устанавливается в случае, если совокупный доход пенсионера ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.
Аэропорт Толмачёво обслужил более 6,5 миллионного пассажира с начала года

Аэропорт Толмачёво обслужил более 6,5 миллионного пассажира с начала года

19/12/2019, 14:03
Им стал трансферный пассажир аэропорта.
«Яндекс» назвал самые популярные запросы новосибирцев в 2019 году

«Яндекс» назвал самые популярные запросы новосибирцев в 2019 году

19/12/2019, 13:42
В ТОП попали проблемы с вывозом мусора, выборы мэра и появление футбольного клуба «Новосибирск».

Актуальный разговор

России удалось войти в топ-30 стран по состоянию бизнес-среды

Все материалы
Новости

Две новые электрички начинают курсировать в Новосибирском регионе ЗСЖД

19/12/2019, 18:34

Против новосибирского чиновника заведено уголовное дело по факту превышения полномочий

19/12/2019, 17:50

«ВИС» страхует регоператора новой техникой и контейнерами

19/12/2019, 16:37

«НЛ Континент» инвестирует в качество и разработки

19/12/2019, 16:22

Новосибирская область поднялась на 4 позиции в топ-30 дилерских продаж

19/12/2019, 16:16

В Новосибирской области вводится региональная соцдоплата к пенсии

19/12/2019, 14:07

Аэропорт Толмачёво обслужил более 6,5 миллионного пассажира с начала года

19/12/2019, 14:03

«Яндекс» назвал самые популярные запросы новосибирцев в 2019 году

19/12/2019, 13:42

В Новосибирской области выявлены продукты с будущими датами выработки

19/12/2019, 13:31

С 2020 года начнут действовать новые правила провода валюты через границу

19/12/2019, 11:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Диверсификация похоронного бизнеса

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска