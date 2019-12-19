Суд взыскал 47 млн рублей с бывшего главы Барабинска

Барабинский районный суд прекратил уголовное дело по обвинению бывшего главы администрации г.Барабинска Максима Овсянникова в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве рассказали, что Овсянников обвинялся в ненадлежащем исполнении своих обязанностей при выдаче разрешения на строительство и заключении муниципального контракта на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в г.Барабинске.

— Согласно контракту 46-квартирный дом предназначался для обеспечения жилой площадью лиц, переселяемых из домов, признанных непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу в рамках региональной адресной программы Новосибирской области. Общая цена контракта составила 47 млн. рублей. В установленный контрактом срок (до 01.11.2016) строительство жилого дома завершено не было, дом в эксплуатацию не введен. Несмотря на это, оплата по контракту застройщикам произведена в полном объеме, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время возведенный объект имеет множество дефектов строительных конструкций, влекущих невозможность ввода его в эксплуатацию, в связи с чем бюджету муниципального образования г.Барабинска Новосибирской области причинен ущерб в сумме более 47 млн рублей.

Барабинским межрайонным прокурором в защиту интересов муниципального образования г. Барабинска и неопределенного круга лиц направлено в суд исковое заявление к Овсянникову о взыскании с него ущерба, причиненного преступлением.

— Ленинский районный суд г. Новосибирска (иск предъявлен по месту жительства ответчика) требования прокурора удовлетворил, взыскав с Овсянникова в полном объеме денежные средства в бюджет г. Барабинска в счет возмещения причиненного ущерба, —уточнили в прокуратуре.

Решение суда в законную силу не вступило.

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