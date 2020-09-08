Летом спрос на туристическую аренду в Новосибирской области превысил предложение в 3 раза

Летом 2020 года в целом по стране спрос на краткосрочную аренду домов и квартир втрое превышал предложение, выяснили эксперты «Авито Недвижимости» и составили рейтинг регионов с самым дефицитным туристическим жильём. В отдельных регионах интерес россиян к посуточной аренде недвижимости обогнал количество сдаваемых объектов в 7-10 раз. Самый большой дефицит арендного жилья – в Калмыкии, а самый большой рост спроса зафиксирован в Карелии. В целом по стране спрос на аренду туристического жилья вырос по сравнению с прошлым годом на 17%. В Новосибирской области спрос превысил предложение в 3 раза.

По итогам лета 2019 года спрос на краткосрочную аренду квартир и домов превышал предложение в 2 раза. В этом году разрыв между спросом и предложением значительно увеличился после закрытия границ, когда выросла популярность внутреннего туризма. При этом, стоимость аренды загородного дома относительно прошлого года в среднем не изменилась и составила 3 000 рублей в сутки, квартиры практически не изменилась 1557 рублей в сутки (-1%). А вот комнаты, наоборот, подорожали на 11% и обходились гостям в 667 рублей в сутки.

При этом в абсолютном выражении спрос увеличился на 17%. А вот объем предложения в целом по стране снизился на 8%.

— По итогам лета можно судить, на каком пике популярности сейчас находится внутренний туризм. Несмотря на то, что международное авиасообщение частично возобновлено, подавляющее большинство наших соотечественников отправились в путешествие по стране. Недавно список “открытых” для россиян стран пополнился Грецией и ОАЭ. Но, судя по динамике интереса к краткосрочной аренде жилья, наблюдавшейся, в частности, в августе 2020 года, бархатный сезон наши соотечественники предпочтут провести в России. Помимо этого, статистика демонстрирует, что этим летом повысился интерес россиян к “неизбитым” маршрутам и регионам, которые ранее не были в фокусе внимания туристов – например, Челябинская область, Удмуртия, Хакасия, — говорит Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости».

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