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В Новосибирской области вырос спрос на покупку загородной недвижимости

  • 21/07/2021, 12:00
Автор:
Недвижимость
Средняя стоимость в регионе составила 1 250 008 рублей за объект.

По итогам II квартала 2021 года спрос на приобретение загородного жилья в Новосибирской области увеличился в 1,6 раза в сравнении с предыдущим кварталом, а предложение превысило показатели трех месяцев в полтора раза, сообщают эксперты Авито. Недвижимость.

Локдаун и система ограничений, вызванные пандемией, а также переход ряда компаний и образовательных учреждений на удаленные форматы работы и учебы существенно повысили востребованность загородной недвижимости. На этом фоне в прошлом квартале бум спроса начал стабилизироваться, что проявилось в снижении его показателей относительно уровня 2020 года.

— Несмотря на некоторое снижение цен в последнем квартале ввиду появления новых вариантов на рынке, стоимость загородных домов все же превышает прошлогодние значения. Это обусловлено не только ажиотажем в сегменте в предыдущем году, но и повышением цен на стройматериалы. Такая динамика, в свою очередь, будет способствовать перераспределению интереса покупателей в пользу готовых домов, однако дефицит ликвидного предложения на рынке будет сдерживать спрос, — комментирует Дмитрий Алексеев, руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

За три предыдущих месяца спрос на покупку загородного жилья вырос практически во всех крупных регионах. Но в Новосибирской области годовая динамика спроса составила -7% (II кв. 2021 г. кo II кв. 2020 г.).

Объемы предложения загородного жилья расширились во всех крупных областях страны, рассматриваемых в рамках данного исследования. При этом впечатляющие темпы роста отмечены в Саратовской, Оренбургской и Новосибирской областях, а также в Республике Башкортостан — в 1,5 раза относительно показателей прошлого квартала. В Новосибирской области предложение в загородном сегменте в сравнении с прошлым годом повысилось на 3%.

По итогам квартала в регионе средняя стоимость загородной недвижимости выросла на 25% год к году и составила 1 250 008 рублей (-15% за квартал).

Фото: pixabay.com автор: Pexels

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : статистика спрос загородная недвижимость Авито Недвижимость


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