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ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club

  • 21/07/2021, 11:55
ВТБ занял первое место в ежегодном рейтинге топ-20 лучших экосистем для бизнеса Banking Ecosystems 2021.

Рейтинг составлен по итогам исследования международной ассоциации SME Banking Club.

Новости компанийВ ходе исследования были проанализированы сервисы для юридических лиц и частных предпринимателей, которые предлагают 208 банков из 11 стран (Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина). Типовые услуги были сгруппированы в 33 уникальных сервиса, которые банки предлагают своим клиентам в рамках экосистемного подхода. Был определен вес каждого сервиса, исходя из оценки использования его клиентами, и на основании этого рассчитан рейтинг топ-20 экосистем.

«Создание комфортной цифровой среды для клиентов является стратегическим приоритетом ВТБ. Мы работаем над тем, чтобы предприниматель мог получить в банке решение для любой своей потребности в режиме «одного окна». Сегодня экосистемой ВТБ пользуются сотни тысяч клиентов среднего и малого бизнеса. Мы продолжаем развитие продуктов и сервисов на базе передовых технологий, чтобы становиться проще и удобнее для предпринимателей. Нам, безусловно, приятно получить подтверждение эффективности работы и лидерских позиций банка в этом направлении в рамках рейтинга SME Banking Club», − отметил Денис Бортников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«Цель технологической трансформации ВТБ − возможность предоставлять клиентам лучшие на рынке финансовые и нефинансовые продукты и сервисы онлайн. Для реализации этой цели, в том числе мы развиваем партнерства с компаниями-лидерами рынка в различных направлениях. Для упрощения и автоматизации подключения партнеров к сервисам ВТБ мы уже создали новые технологические платформы, в том числе новую API-платформу. Она позволяет партнерам создавать собственные финансовые сервисы, имея «под капотом» банковские продукты ВТБ. Мы благодарны экспертам за высокую оценку наших проектов и обязательно будем продолжать работу в этом направлении», − заявил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Экосистема сервисов ВТБ направлена на комплексное решение всех задач среднего и малого бизнеса на каждом этапе его развития и включает　широкий комплекс банковских и небанковских продуктов в современных и удобных каналах.　В основе структуры экосистемы ВТБ для бизнеса лежат принципы персонализации　сервисов для клиентов, постоянные улучшения, омниканальные сценарии, бесшовный переход к партнерским сервисам, а также максимальная доступность для предпринимателей.

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Регионы: Россия

Теги : экосистемы финансы новости бизнеса ВТБ банки


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