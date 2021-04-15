В Новосибирской области вырос спрос на покупку загородной недвижимости

В Новосибирской области спрос на покупку загородной недвижимости за год увеличился в полтора раза за год, а за первый квартал 2021 года на 27%, при этом ее средняя стоимость выросла на 23% за год и составила 1 473 000 рублей за объект. Если говорить о других регионах Сибири, то спрос на загородную недвижимость в Омской области вырос на 36%, в Томской — на 30%. По итогам квартала примерно на треть выросли показатели в Алтайском и Красноярском краях, а также в Томской, Иркутской областях.

Заметное увеличение спроса произошло и на рынке долгосрочной аренды загородной недвижимости. В Новосибирской области — на 15%. В ряде регионов Сибири еще больше: в Иркутской области (+40%), Красноярском крае (+20%). В Новосибирской области средняя стоимость аренды в квартальном сравнении продемонстрировала положительную динамику (7% за квартал), при этом в годовой перспективе значения повысились в полтора раза — 30 000 рублей в месяц.

В целом по России в I квартале показатели спроса на приобретение загородной недвижимости превысили прошлогодние отметки практически на четверть — +24%. По итогам квартала также наблюдался рост потребительского интереса на 14%. Помимо тренда на деурбанизацию, во многом обусловленного пандемией, это также связано с предстоящим наступлением летнего сезона, считают аналитики «Авито Недвижимость».

Подавляющее большинство покупателей традиционно отдавали предпочтение загородным домам — их доля по итогам квартала составила 75% в общей структуре спроса. Одновременно на дачи приходилось 16%, а домами и таунхаусами интересовались 9% потенциальных покупателей. Аналогичное распределение спроса было замечено и на рынке долгосрочной аренды. Лидирующую позицию занимали дома — 85%, с большим отрывом были представлены таунхаусы — 2%, а в промежутке между ними расположились коттеджи (8%) и дачи (5%).