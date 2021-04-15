Новосибирская область получит дополнительные федеральные средства на четвертый мост

По информации пресс-службы областного правительства, первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

— Принято решение направить в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительно 1,4 млрд рублей на строительство в рамках ГЧП так называемого четвертого моста через р. Обь, — отметил Александр Жуков.

Кроме того, по словам первого заместителя председателя Государственной Думы, одобрено выделение 200 млн рублей на реконструкцию автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».