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ЖК Новосибирска для жизни с детьми: где стоит купить квартиру?

  • 21/02/2023, 14:35
новостройки в Новосибирске
Расположение жилого комплекса «Расцветай на Авиастроителей» — две минуты до трамвайной остановки, десять минут на машине до станции метро «Заельцовская» и площади Калинина — позволяет быстро добраться до любой точки Новосибирска.

Жилой комплекс «Расцветай на Авиастроителей» переменной этажности — 18, 9 и 25 этажей — для ценителей комфорта и эстетики. Приватный двор с системой видеонаблюдения; фасад с архитектурной подсветкой; бесшумные скоростные лифты; подземный паркинг; подъездные холлы, выполненные по авторскому дизайн-проекту; видовые квартиры; современные планировки, например кухни с двумя окнами, где можно воплотить в жизнь любые интерьерные решения — «Расцветай на Авиастроителей» спроектирован с учетом всех современных урбанистических трендов и запросов новосибирцев на комфортное жилье.

А с другой стороны, жилой комплекс органично вписывается в исторический облик своей локации, которая богата архитектурными ансамблями сталинского неоклассицизма. Вот основные черты объектов той эпохи: лаконичный монументальный фасад, кирпичные межквартирные перегородки, увеличенные оконные проемы, витражное остекление лоджий — в таких квартирах всегда светло и просторно.

новостройки в Новосибирске

Кафе, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов — у жителей «Расцветай на Авиастроителей» все необходимое расположено внутри жилого комплекса.

Месторасположение «Расцветай на Авиастроителей» всегда было комфортным для проживания семей с детьми. Ведь благодаря началу строительства градообразующего предприятия — авиационного завода им. В.П. Чкалова — этот район возводился как маленький город внутри Новосибирска, который был обеспечен всей необходимой социальной инфраструктурой. Сейчас Дзержинский район продолжает активно развиваться.

«Пятерочка», «Ярче», «Магнит», «Мария-Ра», общеобразовательные школы №153, №26 и №36, гимназия №12, детские сады №329 и №262, центры детского творчества, поликлиника №12, медицинские центры, четыре бассейна, два фитнес-зала, стадион «Чкаловец» — все находится в шаговой доступности к объекту ГК «Расцветай».

Кроме того, рядом с «Расцветай на Авиастроителей» — несколько знаковых для Новосибирска мест: Сибирский государственный университет путей сообщения, бассейн «Нептун», ДК им. Горького и ледовый дворец спорта «Сибирь».

«Расцветай на Авиастроителей» расположен в окружении зеленых зон.  В любое время года здесь можно отлично провести время на природе, не выезжая за город. В шаговой доступности — скверы им. Калинина, Победы и «Авиаконструктора Антонова». Также в 15 минутах ходьбы — «зеленая жемчужина» Новосибирска — парк Сосновый бор, на территории которого расположен велнес-центр для здоровья и релакса «Мира Термы».

Квартиры в «Расцветай на Авиастроителей» сдаются с отделкой white box. Все грязные, шумные работы уже сделаны: залита стяжка пола с шумоизоляцией, выстроены ровные стены, использована улучшенная штукатурка, выполнены все электромонтажные работы.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

новостройки в Новосибирскеул. Красный проспект, 165
тел. +7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость надежный застройщик


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