Ученые ИК СО РАН исследуют катализаторы на основе углеродных нанотрубок

Ученые Института катализа СО РАН исследуют наноструктурированные сульфидные катализаторы гидроочистки на основе углеродных нанотрубок. Полученные знания помогут создавать новые катализаторы для получения экологически чистых топливсообщили в пресс-службе института.

Катализаторы гидроочистки используются для удаления серы и азота из различных нефтяных фракций и остатков — это делает продукты более качественными и менее вредными для экологии.

— На российском рынке доля импортных катализаторов гидроочистки составляет около 70%. Поэтому разработка новых катализаторов для получения моторных топлив с пониженным содержанием серы и азота — важная и актуальная задача. Решение этой задачи позволит не только получать высококачественные нефтепродукты с улучшенными эксплуатационными характеристиками, но и решать вопросы ресурсосбережения и экологии, — рассказала кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории наноструктурированных углеродных материалов ИК СО РАН Мария Казакова.

По словам ученого, работа по проекту позволит получить новые фундаментальные знания о закономерностях формирования активного NiMo сульфидного компонента на многослойных углеродных нанотрубках. Результаты могут стать научной базой для разработки нового поколения высокоактивных катализаторов гидроочистки на основе углеродных носителей. Более высокая эффективность таких катализаторов позволит достигать заданную степень очистки сырья от серы и азота при более низких температурах и, соответственно, меньших энергозатратах.

Проект поддержан грантом правительства Новосибирской области в объеме 0,5 млн рублей до конца 2020 года. Работы выполняются совместно сотрудниками лаборатории наноструктурированных углеродных материалов и лаборатории катализаторов нефтепереработки ИК СО РАН.

Фото предоставлено пресс-службой ИК СО РАН