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В Новосибирской области выявлены 435 земельных участков под жилищное строительство

  • 10/09/2024, 11:00
Автор: Оксана Мочалова
В Новосибирской области выявлены 435 земельных участков под жилищное строительство
На 242 из них возведут многоквартирные дома.

В Новосибирской области выявлены 435 земельных участков, свободных для жилищного строительства. Их общая площадь составляет 2773 га.

По словам руководителя новосибирского Росреестра Светланы Рягузовой, 193 участка из общего количества могут быть использованы для строительства индивидуальных жилых домов. Больше половины участков для ИЖС (52%) находятся в Черепановском районе.

Остальные участки расположены на территории городов Бердск, Искитим, Куйбышев, в населенных пунктах шести районов области: Новосибирский, Барабинский, Карасукский, Колыванский, Ордынский, Северный.

Под строительство многоквартирных домов будут отданы 242 земельных участка и территории. Они расположены в пяти районах города Новосибирска Калининский, Ленинский, Октябрьский, Дзержинский и Советский).

Кроме того, свободные участки под многоквартирное строительство выявлены в городах Чулым, Обь, Карасук, также в Новосибирском, Искитимском, Ордынском, Северном и Сузунском районах области.

По данным независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, за первое полугодие 2024 года в регионе введено ИЖС — 591,1 тысячи квадратных метров (на 27,5% больше, чем в 2023 году), МКД 732,5 тысяч квадратов (-37,8% к уровню 2023 года). Удельный вес ИЖС в регионе вырос с 28,3% до 44,7%. По объемам строительства ИЖС регион занимает 18 место в России. В структуре кредитования ИЖС региона 70,5% приходится на займы под строительство ИЖС и 29,5% на приобретение уже готовых домов. Средняя стоимость частного дома — 7,2 млн. рублей.

Ранее эксперты рынка недвижимости и финансов в Новосибирске на  круглом столе, организованном информационно-аналитическим порталом Infopro54, обсудили новые реалии строительной отрасли.

Источник фото: freepik.com автор- freepik

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : земля для строительства. ИЖМ. МКД


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