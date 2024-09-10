Предварительный ущерб аграриев Новосибирской области от непогоды составляет около 1 млрд рублей

В Новосибирской области 9 сентября было принято решение о введении режима ЧС регионального характера.

— Сейчас в районах работают комиссии по методике исчисления ущерба. По предварительным данным, погибло 160 тысяч га посевов при общей площади посевных 2,3 млн га. Эта цифра предварительная, — отметил на заседании комитета по АПК регионального парламента Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

В обычно стабильной по погодным условиям Кулундинской зоне, по его словам, за сезон выпало две, а то и три нормы осадков.

— По предварительным данным, ущерб сельхозпроизводителей в результате неблагоприятных погодных условий составляет более 1 млрд рублей, — добавил министр.

Кроме сокращения объемов будущего урожая ухудшается его качество. Шинделов сообщил, что отличное качество зерна урожая 2024 года, которое фиксировалось в июле, сейчас серьезно снижается. Депутат заксобрания Александр Тепляков отметил, что из-за непогоды у аграриев могут возникнуть проблемы с полученными субсидиями, а также семенами.

— Режим ЧС необходим для того, чтобы аграрии не платили штрафы за полученные субсидии из-за недостижения запланированных показателей. Мы также рассчитываем получить федеральную поддержку, в том числе на формирование семенного фонда для посевной 2025 год, — говорит чиновник.

Председатель комитета по АПК Денис Субботин отметил, что ситуация с урожаем — уже печальная, а с семенами — близка к катастрофической.

— То что вы озвучили по качеству пшеницы — это уже даже не фураж. Скот зараженной пшеницей кормить нельзя. Это пойдет только на спиртзаводы. Столько водки страна и регион не вытянет, а крестьяне придут и спросят «что нам делать?», — добавил Субботин. — Если не будет фуража, то есть вероятность сокращения поголовья скота и птицы. Это тоже нужно просчитывать уже сейчас. Также думать, где крестьяне возьмут деньги на посевную следующего года при провале в 2024.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирских аграриев возникли проблемы с заготовкой комбикорма для скота.