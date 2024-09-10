Приставы арестовали машину должника в Новосибирске

Судебные приставы арестовали автомобиль должника. Из-за того, что он не погасил задолженность вовремя, приставы арестовали его автомобиль, который находился в одном из дворов Октябрьского района.

34-летний житель города Обь задолжал юрлицу 1 миллион 425 тысяч рублей. В отношении него было возбуждено исполнительное производство.

– По месту регистрации в г. Обь застать гражданина не удавалось. Предположительно, мужчина проживает в Новосибирске. Повестки судебного пристава-исполнителя он игнорировал, – говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Выяснилось, что за гражданином зарегистрирован автомобиль Kia Rio. Судебный пристав-исполнитель приняла решение в отношении имущества гражданина: был введён запрет на совершение регистрационных действий.

Судебные приставы нашли автомобиль должника и увезли его на стоянку взыскателя. Владелец авто так и не появился.

Сотрудники службы собирают документы для передачи арестованного автомобиля в специализированную организацию для оценки. После этого машина будет выставлена на торги. Вырученные деньги пойдут на погашение долга.

Ранее редакция сообщала о том, что автоледи погасила долг ради продажи машины в Новосибирске.