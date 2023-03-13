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В Новосибирской области выявляют «чёрные хосписы»

  • 13/03/2023, 19:13
Автор:
хоспис в Новосибирске
В некоторых уже прошли проверки с участием прокуратуры, Росздравнадзора и уполномоченного по правам человека.

В Новосибирской области назрела проблема контроля за работой негосударственных организаций, оказывающих, якобы, медицинские услуги людям, нуждающимся в реабилитации после инсульта. Несколько случаев находятся на контроле прокуратуры. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

У меня за 2022 год было 3 случая, когда оказывают социальные услуги негосударственные структуры, говорит омбудсмен. Я, когда приехала посмотреть, что там творится, пришла в ужас. Там антисанитария, не оказывается никакая медицинская помощь. Я подключила областную прокуратуру. Сколько таких учреждений, мы не знаем. А туда люди привозят родственников, нуждающихся в помощи после инсультов, пациенты не могут отвечать за свои поступки. Эта проблема назрела.

При этом Нина Шалабаева отмечает, что данная характеристика относится далеко не ко всем частным организациям.

Конечно, есть некоммерческие организации, которые осуществляют эту помощь, и там всё нормально, я там была и всё это видела, сообщает уполномоченный. А вот сколько таких подпольных учреждений? Две организации были в частном секторе, одна была в двухэтажном доме. Занимались и прокуратура, и Росздравнадзор. Этот вопрос стоит на повестке дня. Что там за закрытыми дверями, никто не знает.  Как там обращаются с людьми? Как их кормят? Какая им оказывается помощь? Может, она вообще не оказывается.

По информации уполномоченного по правам человека, в 2022 году к ней всего поступило 3,2 тыс обращений от граждан, рассмотрено 3,3 тыс обращений (в некоторых обращениях было несколько вопросов), коллективных обращений 82. Оказано содействие в 664 случаях. Приёмы граждан проводились совместно с представителями ГУФСИН РФ, прокуратуры Новосибирской области, Минтруда и соцразвития области, Пенсионного фонда и другими.

С начала 2023 года поступило 450 обращений. Наибольшее количество обращений касаются социальной сферы, жилищных вопросов и здравоохранения. Больше всего обращений поступает из Новосибирска, в разрезе районов лидирует Центральный округ, Ленинский и Октябрьский районы. В Новосибирской области Новосибирский, Ордынский районы, Искитим, Куйбышевский, Маслянинский районы, Бердск. Из иностранных государств потупило 194 обращения.

 

Ранее редакция сообщала, с чем столкнулись самозанятые, ухаживающие за пожилыми родственниками.

Фото Pixabay.com, автор Truthseeker 08

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Рубрики : Общество Власть Социальное предпринимательство Медицина Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : хоспис в Новосибирске уход за больными реабилитация после инсульта


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