В Новосибирской области выявляют «чёрные хосписы»

В Новосибирской области назрела проблема контроля за работой негосударственных организаций, оказывающих, якобы, медицинские услуги людям, нуждающимся в реабилитации после инсульта. Несколько случаев находятся на контроле прокуратуры. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.

— У меня за 2022 год было 3 случая, когда оказывают социальные услуги негосударственные структуры, — говорит омбудсмен. — Я, когда приехала посмотреть, что там творится, пришла в ужас. Там антисанитария, не оказывается никакая медицинская помощь. Я подключила областную прокуратуру. Сколько таких учреждений, мы не знаем. А туда люди привозят родственников, нуждающихся в помощи после инсультов, пациенты не могут отвечать за свои поступки. Эта проблема назрела.

При этом Нина Шалабаева отмечает, что данная характеристика относится далеко не ко всем частным организациям.

— Конечно, есть некоммерческие организации, которые осуществляют эту помощь, и там всё нормально, я там была и всё это видела, — сообщает уполномоченный. — А вот сколько таких подпольных учреждений? Две организации были в частном секторе, одна была в двухэтажном доме. Занимались и прокуратура, и Росздравнадзор. Этот вопрос стоит на повестке дня. Что там за закрытыми дверями, никто не знает. Как там обращаются с людьми? Как их кормят? Какая им оказывается помощь? Может, она вообще не оказывается.

По информации уполномоченного по правам человека, в 2022 году к ней всего поступило 3,2 тыс обращений от граждан, рассмотрено 3,3 тыс обращений (в некоторых обращениях было несколько вопросов), коллективных обращений — 82. Оказано содействие в 664 случаях. Приёмы граждан проводились совместно с представителями ГУФСИН РФ, прокуратуры Новосибирской области, Минтруда и соцразвития области, Пенсионного фонда и другими.

С начала 2023 года поступило 450 обращений. Наибольшее количество обращений касаются социальной сферы, жилищных вопросов и здравоохранения. Больше всего обращений поступает из Новосибирска, в разрезе районов лидирует Центральный округ, Ленинский и Октябрьский районы. В Новосибирской области — Новосибирский, Ордынский районы, Искитим, Куйбышевский, Маслянинский районы, Бердск. Из иностранных государств потупило 194 обращения.

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