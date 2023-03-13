Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко возглавил завод в Бердске

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко стал гендиректором «Бердского электромеханического завода» (АО «БЭМЗ»). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте раскрытия информации. Он вступит в должность с 14 марта. Договор с прежним директором, Сергеем Епифанцевым, расторгунт 13 марта. Такое решение сегодня единогласно принял совет директоров завода.

Кроме того, на предприятии утвержден новый совет директоров. В него вошли Юлия Виноградова, Леонид Кириллов, Алексей Овсянников, Александр Рапоцевич, Сергей Савченков, Алексей Смирнов и Владислав Филёв. Судя по годовому отчету за 2021 год, ранее в состав совета директоров входили Виктор Осин, Сергей Епифанцев, Леонид Кириллов, Владимир Калганов, Егор Кириллов, Анатолий Михуля и Виктор Кирпичёв.

Ранее стало известно, что председатель совета директоров Виктор Осин «БЭМЗ» продал принадлежащие ему акции завода компании S7. Количество акций и сумму он уточнять не стал. Сделка была завершена 9 марта. По его словам, у предприятия более 1 тыс. акционеров — ни у одного из нет контрольного пакета. Согласно данным отчетности завода, на середину мая 2022 года доля Осина в уставном капитале составляла 7,8599%, 18,8605% было у заместителя председателя совета директоров Владимира Калганова, 19,0258% у члена совета директоров Леонида Кириллова.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «БЭМЗ» был образован в январе 1994 года. На конец 2021 года выручка составила 937,1 млн руб., чистая прибыль — 56,6 млн руб. Как сообщается на сайте самого завода, предприятие является партнером организаций Роскосмоса. Приоритетные направления на заводе — выпуск продукции для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.

Ранее редакция сообщала о том, что авиакомпания S7 выкупила пакет акций «Бердского электромеханического завода».