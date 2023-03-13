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Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко возглавил завод в Бердске

  • 13/03/2023, 17:46
гендиректор завода
Ранее стало известно, что Виктор Осин продал принадлежащие ему акции завода компании S7.

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко стал гендиректором «Бердского электромеханического завода» (АО «БЭМЗ»). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте раскрытия информации. Он вступит в должность с 14 марта. Договор с прежним директором, Сергеем Епифанцевым, расторгунт 13 марта. Такое решение сегодня  единогласно принял совет директоров завода.

Кроме того, на предприятии утвержден новый совет директоров. В него вошли Юлия Виноградова, Леонид Кириллов, Алексей Овсянников, Александр Рапоцевич, Сергей Савченков, Алексей Смирнов и Владислав Филёв. Судя по годовому отчету за 2021 год, ранее в состав совета директоров входили Виктор Осин, Сергей Епифанцев, Леонид Кириллов, Владимир Калганов, Егор Кириллов, Анатолий Михуля и Виктор Кирпичёв.

Авиакомпания S7 выкупила пакет акций «Бердского электромеханического завода»

Авиакомпания S7 выкупила пакет акций «Бердского электромеханического завода»

Ранее стало известно, что председатель совета директоров Виктор Осин «БЭМЗ» продал принадлежащие ему акции завода компании S7. Количество акций и сумму он уточнять не стал. Сделка была завершена 9 марта. По его словам, у предприятия более 1 тыс. акционеров   ни у одного из нет контрольного пакета. Согласно данным отчетности завода, на середину мая 2022 года доля Осина в уставном капитале составляла 7,8599%, 18,8605% было у заместителя председателя совета директоров Владимира Калганова, 19,0258% у члена совета директоров Леонида Кириллова.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «БЭМЗ» был образован в январе 1994 года. На конец 2021 года выручка составила 937,1 млн руб., чистая прибыль  56,6 млн руб. Как сообщается на сайте самого завода, предприятие является партнером организаций Роскосмоса. Приоритетные направления на заводе   выпуск продукции для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.

 

Ранее редакция сообщала о том, что авиакомпания S7 выкупила пакет акций «Бердского электромеханического завода».

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Рубрики : Бизнес Промышленность Отставки и назначения

Регионы: Новосибирская область

Теги : Василий Юрченко Бердский электромеханический завод S7 купила акции завода


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