В Новосибирской области юрлицо оштрафовано на 1 миллион рублей за коррупцию

Прокуратура Октябрьского района г. Новосибирска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Установлено, что в феврале 2017 года директор ООО «ЮГСи», действуя в интересах юридического лица, передал руководителю автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ТрудЭксперт» 12 тысяч рублей за обучение своих работников (повышение квалификации по программе «правила безопасности при работе на высоте»). При этом работники фирмы, получив удостоверения, образовательную организацию не посещали и обучение не проходили.

Отмечается, что прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По ходатайству прокуратуры в целях обеспечения исполнения постановления о назначении наказания на имущество организации судом наложен предусмотренный административным законодательством арест.

— Мировой судья признал ООО «ЮГСи» виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Ранее вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда г. Новосибирска директор некоммерческой организации признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

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