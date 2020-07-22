За полгода рынок субсидируемого страхования сельхозживотных вырос на 43%

За первые 6 месяцев 2020 года объем страховой премии вырос на 26% при сопоставимом росте охвата страховой защитой посевных площадей и поголовья сельхозживотных. К таким выводам пришли эксперты Национального союза агростраховщиков, подведя итоги I полугодия в агростраховании с государственной поддержкой.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля, в базу данных союза поступили сведения о страховании 2,6 млн. га посевов и посадок сельхозкультур, застрахованных с начала года, что на 25% превышает аналогичный показатель на 1 июля 2019 г. (2,1 млн. га). Всего в ходе кампании страхования весеннего сева участвовали 48 регионов (годом ранее — 39). Объем страховой премии составил 1,7 млрд. рублей — рост на 20% по отношению к аналогичному периоду 2019 г (1,4 млрд. рублей). Кроме того, в настоящее время в России застраховано 1,9 млн. га под озимыми культурами урожая текущего года — по договорам, заключенным в период осеннего сева.

Страхование животноводства на условиях господдержки также осуществлялось в 48 регионах (годом ранее – в 38). Застрахованное поголовье увеличилось на 30% и достигло 3,4 млн. условных голов (в первом полугодии 2019 г. – 2,6 млн. условных голов). Страховая премия по данным договорам составила 720 млн. руб., что на 43% превысило показатель годом ранее (503 млн. руб.).

— Таким образом, объем субсидируемого агрострахования за период с января по июнь 2020 года достиг 2,4 млрд. рублей — прирост на 26% по сравнению с показателем в 1,9 млрд. рублей годом ранее, — подчеркнул президент НСА Корней Биждов. — В то же время, масштабы системы агрострахования не сопоставимы пока с масштабами убытков в растениеводстве в этом году, вызванных заморозками и засухой на юге России и засухой на Южном Урале и в Западной Сибири. Согласно оценкам, поступающим из пострадавших регионов, совокупный размер утраты урожая может оказаться свыше 40 млрд. рублей.

Он подчеркнул, что согласно условиям страхования урожая с господдержкой, урегулирование страховых случаев происходит после завершения уборочной кампании. Таким образом, на первое полугодие пришлись страховые выплаты, в основном относящиеся к предыдущему сельскохозяйственному сезону, и к страховым случаям с сельхозживотными. Всего по договорам страхования в течение января-июня аграриям уже выплачено более 400 млн. рублей.

— Объем выплат существенно вырастет к концу года, — напоминает президент НСА Корней Биждов. — Продолжается заявление убытков по страхованию посевов в зоне ЧС. Аграрии уже заявили о страховых событиях в отношении почти 200 тыс. га, из которых более 160 тыс. га приходится на озимый сев. Кроме того, часть убытков, как и в прошлые годы, будет отражена в статистике по дополнительным договорам, заключенным на несубсидируемых условиях. Напомню, что за 2019 г. – 6 месяцев 2020 года — период действия закона об агростраховании в обновленной редакции – российские аграрии уже получили страховые выплаты в размере не менее 2,4 млрд. руб.

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