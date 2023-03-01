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В Новосибирской области зафиксировали рост количества наркоманов в сельских районах

  • 01/03/2023, 15:18
Автор:
смертность от наркотиков
А также увеличение потребления синтетических наркотиков.

По итогам 2022 года количество потребителей наркотических веществ в Новосибирской области увеличилось, в основном за счет жителей сельской местности. «Новичков» было выявлено 622 человека (+8,2% к 2021 году), из них в Новосибирске выявлено 290 человек, в районах области 332 (+26%). Из этих на учёт с диагнозом «наркомания» поставлены 470 человек (+17%): в Новосибирске 250 (+12%), в районах области 220 (+23%). За год в регионе выросло количество несовершеннолетних с диагнозом «наркомания» с 14 в 2021 до 24 (по 12 на город и область).  Такие данные в ходе пресс-конференции в ТАСС озвучила главврач областного наркодиспансера Ольга Кормилина. При этом доля препаратов синтетического происхождения, изымаемых из оборота сотрудниками правоохранительных органов, выросла с 5 10% от общего количества в 2015 году до 42% в 2022. Как правило, среднестатистический наркозависимый это неработающий мужчина 35 45 лет.

Пандемия сыграла свою роль в росте статистики по наркомании, считает Кормилина. У людей выросли тревожно-депрессивные расстройства, внутреннее беспокойство, тревога за будущее. Наблюдается много разных негативных экономических тенденций. Это всё приводит к тому, что человек хочет своё состояние как-то нормализовать, и начинается злоупотребление алкоголем, психоактивными веществами.

При этом прослеживая «вкусовая» дифференциация между городской и сельской местностью.

Тенденция распространения наркотических средств в районах области наблюдается уже не один год, комментирует Ольга Кормилина. Она, наверное, связана с общим распространением наркотических средств. Но в Новосибирске, в основном, потребляют новые синтетические наркотики группы опия, а в районах области это, в основном, каннабиноиды.

Еще одна наркотенденция по итогам прошлого года рост наркотических отравлений, в том числе с летальным исходом: на 60%. Общее количество отравлений в 2022 году 841 случай, летальных исходов 462 (4%). Среди несовершеннолетних 16 отравлений, летальных 1 (в 2021 году 25 отравлений, 2 летальных случая). Средний возраст отравившихся 35 45 лет.

В 95% случаях отравление происходит вне дома, вне стационара, — на улице. Особенность такова, что синтетические наркотики имеют очень высокий потенциал летальности, рассказывает нарколог. Смерть наступает на 5 7 минуте. Конечно, «Скорая помощь» к этому времени доехать не может. Наркотик настолько сильно действует на жизненно важные центры в организме, что приводит к такому большому количеству летальных исходов.

Еще один тренд, как наибольшая причина предыдущих: рост (+52%) количества преступлений, связанных с оборотом наркотиков, по итогам расследований которых привлечены к уголовной ответственности более тысячи человек. Из незаконного оборота изъято 275 кг наркотиков (10 кг героина, 118 кг марихуаны, 31 кг гашиша, 114 кг наркотиков синтетического происхождения). Только в результате одного оперативного мероприятия изъято более 29 кг наркотических средств.

По итогам 2022 года общее количество зарегистрированных по линии наркодиспансера потребителей запрещённых средств составило 5,2 тыс человек (+1,4% к 2021 году, но 3,2% к 2020). Из них диагноз «наркомания» имеют 4,2 тыс человек (+3,5%): в Новосибирске 1,9 тыс (+12%), в районах области 2,3 тыс. (-3%). Мужчин более 88%, женщин 11%. Большая часть имеющих наркотические расстройства (99%) трудоспособного возраста. Несовершеннолетних зарегистрировано 59 человек (+18%), из них 24 (по 12 в городе и области) имеют диагноз «наркомания».

 

Ранее редакция сообщала о задержании межрегиональной группы наркокурьеров.

Фото Pixabay.com, автор HeungSoon

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Рубрики : Общество Медицина Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : смертность от наркотиков регистрация наркоманов отравление наркотиками Борьба с наркоманией


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