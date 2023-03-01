За дискредитацию участников спецоперации можно лишиться свободы на 15 лет

Соответствующие поправки внесены в Госдуму сегодня, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

— Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы, — говорится в заявлении.

Наказанием будут штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

Ранее редакция сообщала, что новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах.

Фото с сайта Госдумы