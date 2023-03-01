Подозреваемых во взрыве на Линейной оставили под стражей

Областной суд оставил под стражей подозреваемых к взрыву газа в жилом доме на ул. Линейной. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области. Накануне сторона защиты подозреваемых ходатайствовала о смягчении им меры пресечения, подав апелляционные жалобы в областной суд. Как уже ранее сообщалось, следственными органами СК России по Новосибирской области совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД установлены и задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омска по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ. Представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», они выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.

— С учетом мнения прокуроров против удовлетворения жалоб защитников в интересах обвиняемых, суд оставил без изменения решения районного суда, — сообщают в ведомстве.

Как напоминают в прокуратуре Новосибирской области, фигуранты дела в настоящее время проходят подозреваемыми по статье 238 УК РФ.

— Органом следствия мужчина и женщина обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, связанных с обслуживанием газового оборудования в многоквартирном жилом доме по адресу: Новосибирск, ул.Линейная, 39, — передаёт пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, что взрыв в указанном доме в Заельцовском районе Новосибирска произошёл утром 9 февраля. В результате происшествия 14 человек погибли, впоследствии ещё одна из жительниц скончалась в медучреждении, где находилась на лечении. В настоящее время по линии мэрии Новосибирска и правительства Новосибирской области производятся выплаты собственникам и арендаторам жилых помещений дома. Жильцы временно расселены в помещения жилого фонда, социальные учреждения, некоторые проживают у родственников, несколько квартир маневренного фонда предоставлены под хранение их вещей. На текущей неделе, как анонсировали в региональном правительстве, должна завершиться оценка жилья пострадавших для решения вопроса о предоставлении компенсации, на эти цели в региональном бюджете запланированы более 300 мл руб. Кроме того, по поручению мэра Новосибирска, профильные подразделения должны проработать совместно с представителями банков вопрос об аннулировании ипотеки тех жильцов дома, у кого она была оформлена.

Ранее редакция сообщала о планах мэрии Новосибирска по переводу жилых помещений с газа на электричество.