В Новосибирской области зафиксировано землетрясение

Во вторник, 22 августа, на территории Новосибирской области зафиксировали землетрясение. Об этом сообщила в оперативной рассылке Единая геофизическая служба РАН Алтае-Саянский филиал.

Сейсмическую активность зарегистрировали на Западной-Сибирской плите в 76 километрах от областного центра.

Магнитуда в очаге составила 3,9.

Напомним, что директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН Александр Еманов рассказывал о том, что в регионе могут происходить землетрясения трех типов. Первый – это наведенная сейсмичность в местах добычи угля. Здесь речь идет о землетрясениях, вызванных техногенным воздействием человека.

Второй тип – очень вялый процесс с севера в районах добычи нефти. Землетрясения там случаются редко. И, наконец, третий тип – это природные землетрясения, под которыми подразумевается умеренная сейсмическая активность.

Ранее редакция сообщала о том, что землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Новосибирской области.