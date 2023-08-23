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Белоруссия заинтересовалась синхротроном СКИФ

  • 23/08/2023, 09:19
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Белоруссия заинтересовалась синхротроном СКИФ
В рамках форума «Технопром-2023» обсуждалось создание российско-белорусской станции «Бел-СИ».

В Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») планируется создание совместной российско-белорусской станции – «Бел-СИ». Об этом сообщил на заседании российско-белорусской рабочей группы по созданию станции-лаборатории «Бел-СИ» на источнике синхротронного излучения ЦКП «СКИФ» директор Института катализа Сибирского отделения РАН Валерий Бухтияров. Заседание прошло в рамках форума «Технопром-2023» в Новосибирске.

Предполагается, что на станции могут проводиться исследования материалов для космической отрасли, разработок в станкостроении, материаловедении, а также дополнительном изучении созданного белорусскими учеными натрий-графенового аккумулятора и т.д.

— В текущей обстановке и с учетом уникальных характеристик, которые есть теперь у СКИФа, нам было бы интересно свои новые материалы отрабатывать с учетом этого оборудования, — отметил академик-секретарь отделения физико-технических наук НАН Беларуси Сергей Щербаков.

По словам директора Института катализа Сибирского отделения РАН Валерия Бухтиярова, рассматривается вариант поочередного создания станций с софинансированием от заинтересованных компаний и партнеров проекта. Однако уточнил, что несмотря на участие в проекте создания СКИФ ни одна компания не получит рабочую станцию в полное распоряжение.

— Отдается, может быть, 20-25% рабочего времени. Остальные 70% времени совместных станций будет распределяться среди научных организаций по конкурсу. Хотя, преимущественное пользование все-таки появляется, — уточнил ученый.

Валерий Бухтияров не исключил и появление в будущем российско-китайской экспериментальной станции, поскольку СКИФ на момент создания станет самым ярким источником синхротронного излучения.

Напомним, строительство ЦКП «СКИФ» ведется в окрестностях наукограда Кольцово. В его состав войдут 30 экспериментальных станций. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+.

Как уточнил директор ЦКП «СКИФ», замдиректора ИЯФ СО РАН, член-корреспондент РАН Евгений Левичев,  ядром является большой ускорительный комплекс. Он состоит из трех ускорителей: линейного ускорителя с энергией 200 МэВ, бустерного синхротрона, который готовит пучок и ускоряет его с энергией 3 ГэВ и накопителя, где этот пучок движется. Именно он позволяет на многочисленных экспериментальных станциях проводить разные интересные и нужные эксперименты.

На станциях планируется изучать структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передачу наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и так далее.

Изначально строительство ЦКП «СКИФ» оценивалось в 37,1 млрд рублей. На данный момент стоимость всего проекта составляет 47,3 млрд рублей. Планируется, что в декабре 2024 года будут запущены синхротрон и станции первой очереди, в начале 2025 года — приступить к их опытной эксплуатации.

В рамках первой очереди запланировано создание шести экспериментальных станций ЦКП «СКИФ». Уже определены механизм и интеграторы их создания. Среди них: «Быстропротекающие процессы» (Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева), «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне»  (Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН), «Микрофокус» (Томский политехнический университет), «Структурная диагностика»   (Институт сильноточной электроники СО РАН), «Электронная структура» и «XAFS-спектроскопия и магнитный дихроизм» с Институтом сильноточной электроники СО РАН (г. Томск).

Ранее редакция сообщала, что определены все производители оборудования для первой очереди станций СКИФа.

Фото из телеграм-канала СКИФ, автор фото АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»

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Рубрики : Технологии Наука

Регионы: Новосибирская область

Теги : Технопром станции СКИФ сотрудничество СКИФ


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