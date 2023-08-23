На четвертом мосту в Новосибирске осталось смонтировать последнюю пару вант

Группа «ВИС» завершает монтаж вантовой системы моста через Обь в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба компании.

— Завершены работы по натяжению предпоследней, 34-й пары. Каждая ванта этой пары длиной 170 метров. Всего смонтировано 68 из 70 вант. Завершается бетонирование плиты проезжей части вантового участка, уложено более 2,7 тысяч м3 бетона, — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2022 году из федерального бюджета региону были выделены дополнительные 7 млрд рублей на ускорение работ по завершению строительства моста. Предполагалось, что движение будет открыто в конце 2022 года, а работы завершены в начале 2023. Открытие объекта планировали приурочить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который планировали проводить в Новосибирске. Однако потом чемпионат отменили и сроки были сдвинуты на конец 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что названы сроки введения в эксплуатацию четвертого моста в Новосибирске.