В Новосибирской области замедлился годовой рост цен на непродовольственные товары

Рост цен на непродовольственные товары в Новосибирской области замедлился в феврале до 8,4% после 10,1% в январе. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

По словам начальника экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгения Хацкевича, на эту динамику повлияла сберегающая модель поведения покупателей — люди из-за общей неопределенности все еще предпочитали откладывать деньги и не совершать крупные покупки. Кроме того, расширился ассортимент товаров, поступающих в регион из СНГ и Азии.

— В Новосибирской области сконцентрированы основные транспортные узлы и складские мощности Сибири, благодаря чему рынок насыщен многими товарами, — отмечает Евгения Хацкевич.

В феврале ускорилось снижение цен на пиломатериалы, что, в свою очередь, снизило затраты производителей мебели, и цены на их продукцию росли медленнее, также отметили в ЦБ.

В январе в Новосибирской области был отмечен наименьший среди регионов Сибири уровень инфляции — 9,89%. В целом годовая инфляция в Сибири в январе 2023 года составила 11,56%. Тогда эксперты ЦБ в числе факторов также отмечали низкую потребительскую активность населения, параллельный импорт и высокий урожай.

Ранее редакция сообщала о том, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.