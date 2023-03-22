Новосибирск стал лидером среди российских городов-миллионников по фотофиксации данных о ДТП

Российский Союз Автостраховщиков опубликовал список городов-миллионников России, которые активно применяет фотофиксация данных о ДТП через сервис «Оформление европротокола онлайн». Возглавил этот список Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА).

В городе произошло 30% от всех дорожно-транспортных событий в мегаполисах, зафиксированных через сервис «Оформление европротокола онлайн», или 1231 дорожно-транспортное событие на 100 тыс. жителей столицы СФО.

Информация собрана и проанализирована благодаря «термокарте», запущенной РСА. Сервис «Оформление европротокола онлайн» получает автоматически зафиксированные с помощью навигационных технологий пакеты данных с координатами места ДТП из мобильных приложений. А для визуализации данных РСА используется инструмент Yandex DataLens, в который можно загрузить координаты мест событий и получить «термокарту».

— В декабре 2022 года РСА рассказал о новой функции приложения «Помощник ОСАГО» (в приложении Помощник ОСАГО появилась возможность нарисовать схему ДТП), в марте 2023 года РСА сообщил о запуске термокарты. Сейчас данные об оформленных авариях при помощи фотофиксации данных о ДТП в рамках сервиса «Оформление европротокола онлайн» в городах-миллионниках показывают нам, что новые инструменты электронного оформления ДТП находят поддержку у автовладельцев. Уверены, что в городах-лидерах по фотофиксации данных о ДТП, где автовладельцы так внимательно относятся к урегулированию последствий дорожных аварий, количество аварий может быть снижено, — сказал Евгений Уфимцев, президент РСА.

Ранее редакция сообщила о том, что в Новосибирске резко выросло количество вакансий для таксистов.