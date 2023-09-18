В Новосибирской области запретили гулять с собаками без намордника и поводка

Городская администрация опубликовала на официальном сайте напоминания с правилами выгула и содержания домашних животных. Постановление Правительства Новосибирской области вступило в силу еще в марте 2023 года.

В нем оговаривается, что в общественных местах Новосибирской области собаки должны быть в намордниках. Это касается больших и средних питомцев.

Также четвероногий друг человека должен обязательно быть на поводке.

Кроме того, новосибирцам запретили держать животных в подъездах, подвалах, чердаках и на придомовых территориях.

Отдельно отмечается, что в частных домах, коммунальных квартирах и общежитиях на одну крупную собаку или двух маленьких должно приходиться не менее 12 квадратных метров.

Выгул средних и крупных пород запрещается детям до 14 лет, недееспособным людям и лицам в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области домашние пчелы до смерти закусали собаку.