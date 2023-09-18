«Уральские авиалинии» произвели первые выплаты пассажирам аварийного рейса «Сочи-Омск»

«Уральские авиалинии» произвели первые компенсационные выплаты 76 пассажирам рейса «Сочи – Омск» в размере 100 000 рублей каждому. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Остальные пассажиры получат денежные средства в течение 5-10 дней в зависимости от банка.

Сейчас в обработке у авиакомпании находятся ещё 34 заявления на компенсацию. На данный момент всего было получено 110 заявлений.

Напомним, что самолет Аэробус A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи — Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. Посадка прошла благополучно. На борту находился 167 человек, пострадавших нет.

Ранее редакция сообщала о том, что в самолете, севшем на пшеничном поле под Новосибирском, нашли игрушку и очки.