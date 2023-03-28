За минувший год в Новосибирске отловили 665 бездомных собак

За 2022 год центр по проблемам домашних животных отловил 665 беспризорных собак, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на данные мэрии города.

Рекордное количество отловленных животных зафиксировано в Ленинском районе города. Там отловили 146 бездомных животных. За ним следуют Кировский и Октябрьский районы, где поймали 116 и 103 собаки соответственно.

— Меньше всего в центр обращались жители Железнодорожного района, в котором нашли всего 5 собак, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

После того, как животное поймают, ему ставят диагноз, а после вакцинируют от бешенства. Перед тем как отпустить, собак стерилизуют и чипируют, вставляя им в ухо цветную бирку, добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуму внесут законопроект о штрафах и уголовной ответственности за нападение бездомных животных.

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