В Кузбассе появится «Эйфелева башня»

В Новокузнецке появится уникальная сейсмостойкая вытяжная конструкция для снижения выбросов, ее строит ЕВРАЗ. Об этом сообщается в Telegram-канале нацпроекта «Чистый воздух».
Как говорится в телеграм-канале мэра Сергея Кузнецова, новокузнецкая «Эйфелева башня» станет частью комплекса серогазоочистки. Устройство входит в пакет экологических программ, которые включены в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».
— В металлическом каркасе установят четыре 150-метровые трубы, три из которых будут выводить очищенные дымовые газы после абсорбционных процессов, поглощающих серные соединения, а одна будет использоваться как лестничный марш, — уточняется в публикации Сергея Кузнецова.
Система снизит валовые выбросы в атмосферу более чем на 20%. А на 70% будут снижены выбросы диоксида серы. Кроме того, опорная конструкция башни сможет выдержать восьмибалльное землетрясение.
— Общий объём инвестиций в проект составит более 6,5 млрд рублей, — добавил мэр.
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Фото с страницы Чистый воздух в Telegram-канале
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