В Новосибирской области запустят эксперимент по выдаче охотничьих билетов

— Минприроды выходит на эксперимент по выдаче электронного разрешения на территории Новосибирской области. Вся работа по цифровизации услуги уже проведена. Мы разработали постановление правительства и уже можно заключать тройственное соглашение между Минприроды, Минцифры и любым охотхозяйством, — сообщил на заседании комитета по АПК регионального парламента и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер. — Для подписания соглашения охотпользователь должен пройти специальную аккредитацию, так как речь идет о работе с персональными данными.

Он уточнил, что цифровизация услуги проводится для обеспечения доступа к общей базе охотничьих билетов, чтобы граждане могли оформлять разрешения дистанционно на любой территории.

— Сейчас у всех госинспекторов есть планшеты, и охотнику не нужно предоставлять ему все документы. Достаточно только удостоверения личности, а далее госинспектор сможет посмотреть все его разрешения, срок действия охотничьего билета, есть ли у него нарушения, — перечислил Шрейдер. — Как только тройственное соглашение будет подписано, мы сможем отслеживать все разрешения, которые выдает охотпользователь.

Сейчас все документы по цифровой услуге прошли согласование в Минэкономразвития РФ и Минприроды РФ. Когда председатель правительства РФ Михаил Мишустин подпишет документы, разрешающие эксперимент, работа стартует. Первые разрешения через цифровые каналы Минприроды региона планирует начать выдавать в 2022 году.

Стоит отметить, что сами охотники поддерживают решение о цифровизации услуги. Во всяком случае в обращении общественной организации «Новосибирского областного общества охотников и рыболовов», направленном в октябре в адрес спикера регионального парламента, отмечается, что охотники столкнулись с проблемами при получении путевок на охотничьи ресурсы и разрешений, в связи с пандемийными ограничениями. В качестве выхода из ситуации общественники называли перевод этих документов в электронный вид.