У новосибирских льготников будет всего одна попытка отказаться от бесплатного земельного участка

Департамент имущества правительства Новосибирской области внес на рассмотрение регионального парламента законопроект с поправками в №112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области» в части совершенствования правовых механизмов по предоставлению земельных участков льготным категориям граждан.

— Для ускорения процедур предоставления земельных участков предлагается внести изменения, направленные на прекращение возможности отказа граждан, стоящих на учете в реестре льготников, от предлагаемых земельных участков неограниченное количество раз, — сообщил на заседании комитета по АПК регионального парламента руководитель департамента имущественных отношений Роман Шилохвостов.

— В начале этого года мы сформировали 1000 земельных участков для льготных категорий граждан по полученным спискам, разослали льготникам номера участков. На декабрь участки получили только 520 человек, — сообщил Шилохвостов. — Мы изучили региональные практики по данной ситуации. Предлагаем установить возможность однократного отказа гражданина от предложенного участка. В случае повторного отказа этот гражданин переносится в конец очереди в сводном реестре. Мы год обсуждали это предложение, консультировались с Минтруда и прокуратурой и получили положительное заключение.

Он пояснил, что сегодня каждое новое предоставление участков начинается с их предложения гражданам, которые неоднократно отказывались от приобретения предлагаемых земельных участков либо не предоставляли никакой информации на предложение о предоставлении таких участков.

Кроме того, чиновник предложил законодательно прописать обязательство льготников самостоятельно отслеживать очередность нахождения в реестре, чтобы госорганам не приходилось разыскивать льготников, стоящих на учете. К примеру, в этом году половина льготников, получивших уведомление от госорганов, просто не ответили на него. В ряде случаев отсутствие согласия на предложенный земельный участок связано с изменением адреса регистрации граждан, состоящих на учете в сводном реестре и не сообщивших о таких изменениях в орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на ведение сводного реестра, а также с утратой данными гражданами интереса в приобретении земельных участков в собственность бесплатно. Проектом закона предусматривается, что гражданин считается отказавшимся от предоставления земельного участка не только в случае предоставления письменного заявления об отказе от предложенного земельного участка, но и в случае ненаправления им соответствующего ответа о согласии в установленный срок.

В Татарском районе нашли местную «Кущевку»? новые сформированные участки мы вновь должны предлагать отказникам и только потом другим людям, стоящим в реестре. И так до бесконечности. Это неправильно, — заявил Шилохвостов. — Есть категория граждан, которые требуют, чтобы им предоставили участки чуть ли не в Заельцовском бору. Между тем все участки, которые мы предлагаем льготникам, очень востребованы. Если завтра их просто выставить на торги, то их быстро заберут. Речь идет о землях в поселке Садовый, в Колывани, в Каменском сельсовете, то есть в обжитых местах в непосредственной близости от города.

Кстати, чиновник отметил, что в 10 регионах России меры к отказникам принимаются гораздо более жесткие: после 1-3 отказов (в зависимости от региона), их вообще исключают из реестра льготников.

— Мы пошли по мягкому пути: не исключаем отказников, а переносим их в конец очереди после второго отказа, — подчеркнул Роман Шилохвостов.

Депутаты аграрного комитета поддержали это предложение. Оно будет вынесено на рассмотрение декабрьской сессии регионального парламента.

Общее количество льготников Роман Шилохвостов не уточнил. На март 2020 года в Минэкономразвития очередь льготников составляла 7700 человек. Общая очередь (с учетом всех муниципалитетов области) — 27 тысяч человек.