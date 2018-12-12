 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

В Новосибирской области зарегистрировано 26,2 тыс договоров долевого участия

Это на 15 % больше, чем за 11 месяцев 2017 года.
  • 12/12/2018, 10:46
2633

Управление Росреестра по Новосибирской области по итогам работы за 11 месяцев текущего года сообщает о росте количества зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве на 15% (26,2 тысячи) по сравнению с количеством договоров долевого участия, зарегистрированных Управлением за 11 месяцев 2017 года (22,7 тысячи), но на 6% меньше по сравнению с количеством договоров, зарегистрированных за аналогичный период 2016 года – 28 тысяч, сообщили в ведомстве.

Количество зарегистрированных договоров долевого участия в ноябре 2018 года составило 2888, в ноябре 2017 года эта цифра составляла 2865, практически на одном уровне осталась регистрация договоров долевого участия. В ноябре 2016 года было зарегистрировано на 3% договоров больше, чем в ноябре текущего года.

В 2018 году наибольшее количество договоров долевого участия в строительстве было зарегистрировано в сентябре – 3,2 тысячи.

Фото: Юлия Данилова

Популярное с сайта

В системе «АСУ-Навигация» обнаружены сбои

12/12/2018, 10:24
Для пассажиров временно недоступны некоторые информационные сервисы.

Кадровые решения по «Глобусу» не принимаются

11/12/2018, 20:47
Но могут возникнуть.

Минобороны РФ заинтересован в реконструкции первой ВПП Толмачево

11/12/2018, 20:42
В 2019 году будут проведены работы по оценке технического состояния и необходимого объема работ на объекте.

Актуальный разговор

«Не стоит пытаться расширяться на рынке, который убит низкой маржой»

Все материалы
Новости

В правительстве региона заверили, что Омск не рассматривался в качестве допплощадки для проведения МЧМ-2023

12/12/2018, 16:13

Ключевые проблемы защиты критической информационной инфраструктуры обсудили в Новосибирске

12/12/2018, 15:30

Предприятия пищевой промышленности отгрузили товаров почти на 99 млрд рублей

12/12/2018, 14:27

Терсхему планируют актуализировать в первом квартале 2019 года

12/12/2018, 12:34

Владельцы земельных участков получат счет за несанкционированные свалки

12/12/2018, 12:29

В системе «АСУ-Навигация» обнаружены сбои

12/12/2018, 10:24

Кадровые решения по «Глобусу» не принимаются

11/12/2018, 20:47

Минобороны РФ заинтересован в реконструкции первой ВПП Толмачево

11/12/2018, 20:42

Активные работы по возведению ЛДС начнутся в апреле

11/12/2018, 20:38

И.о главы минпромтогра региона назначен Вадим Васильев

11/12/2018, 20:33

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×