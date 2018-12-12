В Новосибирской области зарегистрировано 26,2 тыс договоров долевого участия

Управление Росреестра по Новосибирской области по итогам работы за 11 месяцев текущего года сообщает о росте количества зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве на 15% (26,2 тысячи) по сравнению с количеством договоров долевого участия, зарегистрированных Управлением за 11 месяцев 2017 года (22,7 тысячи), но на 6% меньше по сравнению с количеством договоров, зарегистрированных за аналогичный период 2016 года – 28 тысяч, сообщили в ведомстве.

Количество зарегистрированных договоров долевого участия в ноябре 2018 года составило 2888, в ноябре 2017 года эта цифра составляла 2865, практически на одном уровне осталась регистрация договоров долевого участия. В ноябре 2016 года было зарегистрировано на 3% договоров больше, чем в ноябре текущего года.

В 2018 году наибольшее количество договоров долевого участия в строительстве было зарегистрировано в сентябре – 3,2 тысячи.

Фото: Юлия Данилова